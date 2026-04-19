 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Internacionales Tragedia vial en Santa Catarina

Sur de Brasil: una argentina, su hijo y otras tres personas murieron en choque frontal con un camión

Cinco personas murieron en un trágico choque frontal ocurrido en Brasil, entre ellas dos argentinos, madre e hijo, quienes fallecieron cuando el auto en el que viajaban impactó con un camión sobre una ruta del estado de Santa Catarina.

19 de Abril de 2026
Cinco personas murieron en el accidente.
Cinco personas murieron en el accidente. Foto: (NSC Total).

Cinco personas murieron en un trágico choque frontal ocurrido en Brasil, entre ellas dos argentinos, madre e hijo, quienes fallecieron cuando el auto en el que viajaban impactó con un camión sobre una ruta del estado de Santa Catarina.

Brasil: una argentina y su hijo murieron tras choque frontal. Cinco personas murieron en un trágico choque frontal ocurrido en Brasil, entre ellas dos argentinos, madre e hijo, quienes fallecieron en el acto cuando el auto en el que viajaban impactó con un camión de gran porte sobre una ruta del estado de Santa Catarina.

 

Según informaron medios brasileños, el siniestro se produjo sobre la ruta SC-110, a la altura de la localidad de Ituporanga, en la región del Alto Valle del Itajaí. Las víctimas se desplazaban en un Fiat Uno que chocó de frente con un camión tipo bitrem que circulaba en sentido contrario.

El conductor del cami&oacute;n result&oacute; ileso. (Foto: gentileza NSC Total)
El conductor del camión resultó ileso. (Foto: gentileza NSC Total)

 

De acuerdo con la Policía Militar de Carreteras, el accidente ocurrió cerca de las 7, cuando el vehículo en el que iban las víctimas invadió el carril contrario después de realizar una maniobra de giro y terminó impactando frontalmente contra el transporte de carga.

 

Las víctimas fueron identificadas como Rodson de Souza, Lucía Elizabeth Pedroso, Luciano Esequiel Cordeiro Pedroso, Tamires Gomes Souza y José Nilton Gomes de Souza. Lucía, de 41 años, y su hijo Luciano, de 19, ambos eran misioneros y vivían en San Pedro, aunque se desconoce las circunstancias por las que se encontraban en el país vecino.

 

Como consecuencia de la violencia del choque, todos los ocupantes del automóvil murieron en el lugar y quedaron atrapados entre los hierros del vehículo, que terminó completamente destruido. Los cuerpos fueron retirados por los bomberos que trabajaron durante varias horas en la escena.

 

Las autoridades señalaron que las víctimas trabajaban en una empresa de cereales de la zona. En tanto, el conductor del camión resultó ileso y el test de alcoholemia que se le practicó en el lugar dio negativo.

Temas:

Brasil Choque choque frontal
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso