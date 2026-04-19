Boca le gana 1 a 0 River en una nueva edición del Superclásico

Con gol de Paredes de penal, Boca Juniors le gana a River Plate en una nueva edición del Superclásico.
Leandro Paredes abrió el marcador para Boca Juniors en el Superclásico frente a River Plate, tras convertir un penal en el cierre del primer tiempo. La infracción fue cometida por Lautaro Rivero, quien tocó la pelota con la mano dentro del área.
Con una definición precisa, el mediocampista puso el 1-0 en la edición número 266 del duelo más importante del fútbol argentino, en un tramo clave del encuentro.
⚽🔥 ¡PAREDES NO FALLÓ Y BOCA SE PUSO ARRIBA!
El campeón del mundo pateó genial el penal y le dio el 1-0 en el superclásico ante River. ¡Atención al festejo con topo gigio incluido!
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Previamente, Miguel Merentiel había tenido una ocasión clara tras una asistencia de Paredes, pero no logró concretar.
En el equipo local, además, Sebastián Driussi debió salir lesionado durante el desarrollo del partido, lo que generó preocupación en el banco.