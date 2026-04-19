Dos detenidos por estafas en sendos operativos: a uno le incautaron un Mercedes Benz valuado en U$D 70.000

En el marco de los operativos policiales desarrollados en los ingresos a la provincia de Entre Ríos, el personal del Puesto de Control Vial Paso Cerrito detuvo la marcha de un automóvil Mercedes Benz CLA 200, el cual era conducido por un ciudadano chileno de 36 años, con domicilio actual en la provincia de San Juan.

El automóvil Mercedes Benz CLA 200 (foto Policía de Entre Ríos)

Fuentes policiales confirmaron que, al verificar su identidad, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) arrojó un pedido de detención vigente desde marzo de 2026, solicitado por la justicia de Mendoza por delitos económicos y estafas reiteradas. Además, los agentes detectaron irregularidades en el DNI presentado. Se pudo establecer que la fotografía del documento no coincidía con la del sistema y que el número consignado pertenecía, en realidad, al padre del conductor.

Detenido por estafas (foto Policía de Entre Ríos)

Ante la presunta comisión del delito de uso de documento público adulterado, intervino el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de Analía Ramponi, desde donde se dispuso la detención del sospechoso. Asimismo, se procedió al secuestro del auto de alta gama -valuado aproximadamente en 70.000 dólares-, teléfonos celulares y toda la documentación apócrifa. El detenido fue derivado a la Comisaría de Chajarí.

En tanto, en el Puesto de Control Vial Paso Telégrafo, los efectivos interceptaron la marcha de un hombre identificado como Diego Manuel, oriundo de Posadas, Misiones. Al consultar sus datos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), se confirmó que poseía un pedido de captura y detención vigente con fecha del 12 de mayo de 2025.

Detenido por estafas (foto Policía de Entre Ríos)

El pedido de captura se originó en una causa por el supuesto delito de estafa, tramitada ante la Unidad Fiscal Especializada de la ciudad de Paraná. Tras la comunicación con la fiscal Sofía Patat, se dispuso que el sujeto fuera trasladado y alojado en la Jefatura Departamental La Paz, donde quedó a disposición de la Justicia.

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