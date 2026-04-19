Cuatro jóvenes detenidos y una camioneta secuestrada tras violenta agresión en Ramírez

Detenidos tras agresión. Jóvenes fueron protagonistas de un violento episodio ocurrido en las primeras horas de este domingo sobre la Ruta Provincial 35, en jurisdicción de General Ramírez. El hecho se desencadenó tras una gresca entre varios jóvenes que derivó en intervención policial.

Según informaron fuentes policiales, la situación fue alertada a la Comisaría de General Ramírez luego de reportarse una persona lesionada y daños en un vehículo. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el conflicto ya había escalado y que los agresores habían huido en una camioneta.

A partir de allí, se montó un operativo de búsqueda para dar con los responsables, quienes se dirigían hacia la localidad de Aranguren.

La agresión y los daños registrados

De acuerdo con la información oficial, el hecho involucró a cuatro jóvenes que habrían agredido a un hombre de 25 años utilizando un objeto contundente, un trozo de madera, provocándole lesiones en la cabeza. Además, otro joven de 20 años denunció la rotura de la luneta de su auto, un Renault 9, durante el mismo episodio.

El conflicto se habría originado en el marco de una discusión que rápidamente derivó en violencia física y daños materiales. La víctima fue asistida en el lugar y trasladada al hospital local, donde se confirmó que las lesiones no revestían gravedad.

Operativo cerrojo y aprehensiones

Tras el ataque, los cuatro sospechosos escaparon en una camioneta Toyota Hilux, pero fueron interceptados antes de ingresar a la ciudad de Aranguren gracias a un operativo cerrojo coordinado por la policía.

Los detenidos, de entre 18 y 22 años, fueron reducidos en el lugar. El conductor del vehículo presentaba signos de alcoholización al momento de la aprehensión, según indicaron las fuentes del caso.

Causa judicial y medidas adoptadas

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, los jóvenes fueron trasladados a la Alcaidía Policial de Diamante, donde quedaron detenidos e imputados por los delitos de lesiones y daños.

Además, se procedió al secuestro de la camioneta utilizada en la fuga y de otros elementos considerados de interés para la investigación judicial en curso.