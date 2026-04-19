 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Siniestro vial en la madrugada

Conductor alcoholizado chocó auto estacionado y volcó su vehículo en Gualeguaychú

Conductor alcoholizado chocó un auto estacionado y volcó. El hecho ocurrió en las primeras horas del día. El test de alcoholemia dio positivo y hubo daños materiales.

19 de Abril de 2026
Conductor alcoholizado volcó en Gualeguaychú tras chocar.
Conductor alcoholizado volcó en Gualeguaychú tras chocar. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

Conductor alcoholizado chocó un auto estacionado y volcó. El hecho ocurrió en las primeras horas del día. El test de alcoholemia dio positivo y hubo daños materiales.

Un conductor alcoholizado volcó su auto en Gualeguaychú, tras protagonizar un fuerte siniestro vial en las primeras horas de este domingo, cuando impactó contra un auto estacionado y terminó con su vehículo volcado sobre la calzada.

 

El hecho se registró en calle Clavarino, entre Santiago Díaz y Seguí, donde personal policial de Comisaría Tercera intervino tras recibir el alerta. Al llegar, constataron que un Peugeot 206 se encontraba volcado en la vía pública.

 

Según se informó, el vehículo era conducido por un hombre de 32 años que circulaba en sentido oeste-este y, por causas que se investigan, colisionó contra la parte trasera de un Chevrolet Aveo que estaba estacionado sobre la vereda norte.

 

Alcoholemia positiva y secuestro del vehículo

 

Como consecuencia del impacto, el Peugeot terminó volcado sobre la calle. A raíz del siniestro, se registraron lesiones de carácter leve en los involucrados y daños materiales en ambos rodados.

 

En el lugar trabajó personal de Tránsito Municipal, que realizó el test de alcoholemia al conductor. La prueba arrojó resultado positivo, con 0,77 gramos de alcohol en sangre.

 

Ante esta situación, las autoridades procedieron al secuestro del vehículo y al labrado de las actuaciones correspondientes, mientras se avanzaba en la investigación para determinar las circunstancias del hecho.

Temas:

Gualeguaychú Conductor alcoholizado siniestro vial
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso