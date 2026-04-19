Conductor alcoholizado chocó auto estacionado y volcó su vehículo en Gualeguaychú

REDACCIÓN ELONCE
Conductor alcoholizado chocó un auto estacionado y volcó. El hecho ocurrió en las primeras horas del día. El test de alcoholemia dio positivo y hubo daños materiales.
Un conductor alcoholizado volcó su auto en Gualeguaychú, tras protagonizar un fuerte siniestro vial en las primeras horas de este domingo, cuando impactó contra un auto estacionado y terminó con su vehículo volcado sobre la calzada.
El hecho se registró en calle Clavarino, entre Santiago Díaz y Seguí, donde personal policial de Comisaría Tercera intervino tras recibir el alerta. Al llegar, constataron que un Peugeot 206 se encontraba volcado en la vía pública.
Según se informó, el vehículo era conducido por un hombre de 32 años que circulaba en sentido oeste-este y, por causas que se investigan, colisionó contra la parte trasera de un Chevrolet Aveo que estaba estacionado sobre la vereda norte.
Alcoholemia positiva y secuestro del vehículo
Como consecuencia del impacto, el Peugeot terminó volcado sobre la calle. A raíz del siniestro, se registraron lesiones de carácter leve en los involucrados y daños materiales en ambos rodados.
En el lugar trabajó personal de Tránsito Municipal, que realizó el test de alcoholemia al conductor. La prueba arrojó resultado positivo, con 0,77 gramos de alcohol en sangre.
Ante esta situación, las autoridades procedieron al secuestro del vehículo y al labrado de las actuaciones correspondientes, mientras se avanzaba en la investigación para determinar las circunstancias del hecho.