Joven conductor ebrio y con seis amigos a bordo, chocó contra un árbol: fueron hospitalizados

Un joven conductor ebrio chocó contra un árbol, durante la madrugada de este domingo, y provocó que los siete ocupantes del vehículo fueran hospitalizados tras un fuerte impacto en una calle sin salida de Gualeguaychú.

El siniestro vial ocurrió poco antes de las 5 en inmediaciones de calles Gutiérrez y Nieto, donde personal de Comisaría Primera intervino tras recibir el alerta. Al llegar, los efectivos constataron que un Fiat Duna había colisionado de manera frontal contra un árbol.

El rodado era conducido por un joven de 19 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 22 años y cinco varones de entre 17 y 20 años. Por causas que se investigan, el conductor perdió el control en una arteria que no tenía salida.

Lesiones leves y alcoholemia positiva

Como consecuencia del impacto, los siete ocupantes resultaron con lesiones de carácter leve y fueron trasladados en ambulancias al Hospital Centenario para su atención médica.

En el lugar también intervino personal de Tránsito Municipal, que realizó las actuaciones correspondientes y dispuso la retención del vehículo involucrado.

El test de alcoholemia practicado al conductor arrojó resultado positivo, con 0,99 gramos de alcohol en sangre, lo que refuerza la hipótesis de que el consumo de alcohol fue determinante en el siniestro.