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Policiales Siniestro vial en la madrugada

Conductor alcoholizado chocó un semáforo y retuvieron su auto en Paraná

Conductor alcoholizado chocó un semáforo y retuvieron el auto. El hecho ocurrió durante la madrugada. El test de alcoholemia dio positivo y el vehículo fue secuestrado por las autoridades.

19 de Abril de 2026
Conductor alcoholizado chocó un semáforo y retuvieron el auto.
Conductor alcoholizado chocó un semáforo y retuvieron el auto. Foto: (Análisis Digital).

REDACCIÓN ELONCE

Conductor alcoholizado chocó un semáforo y retuvieron el auto. El hecho ocurrió durante la madrugada. El test de alcoholemia dio positivo y el vehículo fue secuestrado por las autoridades.

Un conductor alcoholizado chocó un semáforo en Paraná durante la madrugada de este sábado, en un siniestro vial que provocó daños en la estructura de señalización y derivó en la retención del vehículo.

El hecho se registró en la intersección de calles Miguel David y Garrigó, donde un automóvil Renault Clio impactó contra el poste del semáforo, lo que ocasionó el desprendimiento de las luces.

 

Al lugar acudió personal policial, que constató la situación y coordinó las primeras actuaciones tras el choque, que no dejó personas con lesiones de gravedad.

(An&aacute;lisis Digital).
(Análisis Digital).

 

Alcoholemia positiva y secuestro del vehículo

 

Posteriormente, se hizo presente personal de la Dirección de Tránsito municipal, que realizó el correspondiente test de alcoholemia al conductor involucrado.

 

La prueba arrojó resultado positivo, con 1,22 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido para conducir, publicó Análisis Digital.

 

Ante esta situación, las autoridades procedieron al secuestro del rodado, que fue trasladado en grúa al depósito municipal, y se labraron las actas correspondientes por la infracción.

Temas:

Conductor alcoholizado siniestro vial
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