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Policiales Operativos por narcomenudeo

Secuestraron dosis de cocaína y marihuana tras allanamientos en Concordia y Rosario del Tala

Desarticularon maniobras de comercialización de venta de drogas al menudeo tras operativos policiales realizados en las ciudades de Concordia y Rosario del Tala. Los procedimientos fueron en el marco de causas en las que se investigaba la supuesta infracción a la Ley Provincial N° 10.566.

19 de Abril de 2026
Operativos por narcomenudeo en Concordia
Operativos por narcomenudeo en Concordia Foto: Policía de Entre Ríos

Desarticularon maniobras de comercialización de venta de drogas al menudeo tras operativos policiales realizados en las ciudades de Concordia y Rosario del Tala. Los procedimientos fueron en el marco de causas en las que se investigaba la supuesta infracción a la Ley Provincial N° 10.566.

Desarticularon maniobras de comercialización de venta de drogas al menudeo tras operativos policiales realizados en las ciudades de Concordia y Rosario del Tala. Los procedimientos fueron en el marco de causas en las que se investigaba la supuesta infracción a la Ley Provincial N° 10.566.

 

En Concordia, durante los tres allanamientos simultáneos durante la tarde y noche del viernes se secuestraron envoltorios de clorhidrato de cocaína y marihuana fraccionados para su comercialización. Además, los efectivos incautaron dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Operativos por narcomenudeo en Concordia (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Operativos por narcomenudeo en Concordia (foto Policía de Entre Ríos)
Operativos por narcomenudeo en Concordia (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Operativos por narcomenudeo en Concordia (foto Policía de Entre Ríos)
Operativos por narcomenudeo en Concordia (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Operativos por narcomenudeo en Concordia (foto Policía de Entre Ríos)

También se concretaron detenciones de cinco personas vinculadas a la causa, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

 

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías N° 3, con intervención del fiscal Fabio Zabaletta.

 

En Rosario del Tala, un operativo similar derivó en la detención de tres personas mayores de edad en el marco de otra investigación por narcomenudeo.

 

Como resultado, se secuestraron 36 gramos de cocaína compacta y más de 380 gramos de marihuana, además de cigarrillos armados con la sustancia.

Operativos por narcomenudeo en Rosario del Tala (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Operativos por narcomenudeo en Rosario del Tala (foto Policía de Entre Ríos)
Operativos por narcomenudeo en Rosario del Tala (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Operativos por narcomenudeo en Rosario del Tala (foto Policía de Entre Ríos)

Durante el procedimiento también se incautaron elementos utilizados para la comercialización de estupefacientes, como una balanza de precisión.

 

Asimismo, se secuestró una suma de dinero en efectivo que superó el millón ochocientos mil pesos y un cheque por más de un millón seiscientos mil pesos.

 

Los investigadores también recolectaron teléfonos móviles y documentación relevante para profundizar la causa.

 

La causa en Rosario del Tala quedó a cargo del Juzgado de Garantías local, con intervención de la fiscal Laila Taleb.

 

El allanamiento se realizó entre la tarde del viernes y la madrugada del sábado, con intervención de la División Drogas Peligrosas y el Grupo Especial de la Jefatura Departamental.

Temas:

drogas peligrosas Rosario del Tala Concordia venta de drogas
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