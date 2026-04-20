Padre reclamó la tenencia exclusiva de su hija y acusó que la Justicia no atiende su pedido

REDACCIÓN ELONCE
El padre de una niña denunció reiterados episodios de violencia y reclamó respuestas judiciales. Aseguró que existen múltiples denuncias y solicitó medidas de protección para resguardar a la pequeña. “Sigo peleando por mi hija porque la amo”, destacó a Elonce.
Un vecino de Paraná denunció a través de Elonce una situación de violencia y riesgo que afecta a su hija de dos años y reclamó la intervención urgente de la Justicia entrerriana para garantizar la protección de la niña ante la falta de respuestas efectivas.
Según relató, el conflicto se extiende desde hace más de dos años y está vinculado a la progenitora de la niña, a quien señala por reiterados episodios de agresión y amenazas. De hecho, según aseguró, radicó innumerable cantidad de denuncias por situaciones que ponen en riesgo la integridad de la menor.
El padre, Nicolás, afirmó que la nena se encuentra bajo su cuidado y que, pese a contar con medidas judiciales como restricciones de acercamiento, la mujer “ya violó más de 20 perimetrales”.
“La mamá, donde nos encuentra, nos pega; casualmente hace dos días estuvimos en una granja comprando para comer, vino, nos agredió, y tenemos los videos”, repasó. De acuerdo a su relato, si bien se dio intervención a la Policía, los efectivos solo pueden “invitarla a retirarse”.
Asimismo, remarcó que la niña manifiesta temor hacia su progenitora y que su principal objetivo es resguardar su bienestar físico y emocional. Según el relato de Nicolás, la madre de la pequeña “amenazó con matarla”.
“Me hice cargo de un principio de esta criatura para que tenga una buena vida, porque no le falta nada, la recuperé de salud, está muy bien con nosotros y queremos que siga así. Necesitamos que la jueza autorice ya la custodia fija”, imploró Nicolás.
Reclamo a la Justicia
El hombre cuestionó la falta de respuestas por parte del sistema judicial y solicitó la implementación de medidas más estrictas, como custodia policial permanente o un dispositivo de protección como un botón antipánico. La causa está en manos del Juzgado de Familia Nº1 de Paraná, a cargo Rosario Moritán.
“Lamentablemente, por ser hombre no soy tan escuchado”, sentenció en diálogo con Elonce.
En ese sentido, advirtió que la situación podría agravarse si no se adoptan acciones concretas y urgentes. De hecho, mostró una carpeta “con más de 400 denuncias paradas en Tribunales”.
“Necesito salvar a mi hija, porque va por el camino de Ángel y Lucio Dupuy, ambos fallecidos porque sus papás no fueron escuchados”, comparó al remarcar: “No quiero que mi hija sea el tercer caso en Argentina de abandono de la Justicia”.
También manifestó que recurrió a distintas instancias institucionales, incluyendo organismos de niñez y fiscalías, sin lograr una solución definitiva.
Pedido de ayuda
La familia hizo un llamado público para visibilizar el caso y solicitar asistencia legal, al señalar que no cuenta con recursos económicos para continuar afrontando el proceso judicial. “Sigo peleando por mi hija porque la amo”, destacó.
“El objetivo es proteger a la niña y evitar que ocurra una situación más grave”, expresó el padre, quien reiteró su pedido de intervención inmediata de las autoridades judiciales.