Alerta de tsunami en Japón tras terremoto de magnitud 7,4: prevén olas de hasta 3 metros

Un fuerte terremoto activó este lunes una alerta de tsunami en Japón, donde las autoridades ordenaron evacuar sectores costeros y áreas cercanas a ríos ante la posibilidad de olas de hasta tres metros de altura. El sismo tuvo una magnitud preliminar de 7,4 y ocurrió frente al norte del país.

Según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el movimiento se registró a las 16:53 hora local, en aguas del océano Pacífico, frente a la costa de la prefectura de Iwate. El temblor tuvo suficiente intensidad como para sentirse incluso en Tokio, ubicada a varios cientos de kilómetros del epicentro.

Poco después del evento, una primera ola de 80 centímetros impactó en el puerto de Kuji, en la zona de Iwate.

Evacuación y máxima precaución

Tras la evaluación inicial, el organismo oficial pidió evacuar de inmediato regiones costeras y zonas ribereñas hacia lugares altos o edificios preparados para emergencias.

Además, las autoridades advirtieron que el fenómeno puede repetirse varias veces y recomendaron no regresar a los sectores evacuados hasta nuevo aviso.

Zonas afectadas por el terremoto en Japón.

El gobierno central confirmó la conformación de un comité de emergencia para monitorear la evolución de la situación y coordinar la respuesta estatal.

Sin reportes inmediatos de víctimas

En las primeras horas posteriores al sismo no se difundieron reportes oficiales sobre fallecidos, heridos o daños materiales significativos. Sin embargo, continuaban las tareas de verificación en puertos, rutas e infraestructura costera.

La primera ministra Sanae Takaichi reiteró el llamado a resguardarse y pidió seguir únicamente la información emitida por canales oficiales.

Medios locales mostraron imágenes de puertos del norte japonés sin daños visibles inmediatos, aunque el operativo preventivo seguía en marcha.

Japón se ubica sobre una de las zonas tectónicas más activas del planeta, dentro del llamado Anillo de Fuego del Pacífico. Cada año registra una gran cantidad de movimientos sísmicos de distinta intensidad.