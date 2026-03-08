Terremoto de 6,1 en Japón: tres muertos y más de 300 heridos tras un fuerte sismo en Osaka

El terremoto dejó más de 300 heridos en el oeste de Japón, a unos 500 kilómetros de Tokio

Un terremoto de magnitud 6,1 provocó al menos tres muertos y más de 300 heridos en el oeste de Japón, a unos 500 kilómetros de Tokio, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) y reportaron medios internacionales.

El sismo tuvo su hipocentro a unos 13 kilómetros de profundidad en la prefectura de Osaka, en la isla de Honshu, la mayor del archipiélago japonés. En un primer momento la JMA había estimado la magnitud en 5,9, pero luego la actualizó a 6,1.

Entre las víctimas fatales se encuentra una niña de nueve años que murió aplastada por un muro que se desplomó durante el temblor en la ciudad de Osaka, según informó la cadena pública NHK.

El fuerte movimiento provocó además derrumbes de edificios e incendios en distintas zonas de las ciudades de Osaka y Takatsuki, donde varias personas quedaron atrapadas entre los escombros.

A pesar de la intensidad del sismo, las autoridades confirmaron que no se activó una alerta de tsunami.

El terremoto también generó importantes interrupciones en el transporte. El servicio del tren bala fue suspendido en la región, al igual que varias líneas ferroviarias locales en las prefecturas de Osaka, Shiga, Kioto y Nara.

En tanto, el aeropuerto internacional de Kansai, en Osaka, fue cerrado temporalmente mientras se realizaban inspecciones en las pistas para verificar posibles daños.