Mojtaba Jamenei es el nuevo líder supremo de Irán tras la muerte de su padre

La elección de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán fue confirmada por la Asamblea de Expertos en medio de una fuerte escalada bélica en Medio Oriente. El clérigo de 56 años asumirá el máximo poder político y religioso del país tras la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, ocurrida en el marco de una serie de ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel.

El anuncio fue realizado mediante un comunicado oficial difundido por los medios estatales iraníes. En el texto se indicó que “el ayatolá Mojtaba Hoseini Jamenei es nombrado y presentado como tercer guía del sagrado sistema de la República Islámica de Irán”, tras una votación considerada decisiva por parte de los miembros del organismo.

De esta manera, Mojtaba Jamenei se convierte en el tercer líder supremo desde la creación de la República Islámica en 1979. Antes ocuparon ese cargo el fundador del sistema político iraní, Ruhollah Jomeini, fallecido en 1989, y posteriormente su padre, Alí Jamenei, quien gobernó durante más de tres décadas.

Una designación en medio de la guerra

La designación del nuevo líder supremo se produjo en un contexto de fuerte tensión internacional. El fallecimiento de Alí Jamenei se dio tras una serie de ataques que marcaron el inicio de una nueva etapa del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Foto: Ámbito.

En los días previos al anuncio oficial ya circulaban versiones que señalaban que Mojtaba Jamenei sería elegido como sucesor. Según reportes del portal opositor Iran International, la decisión habría contado con el respaldo del poderoso Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la principal fuerza militar del país.

Tras conocerse la designación, esa organización emitió un comunicado en el que aseguró que está “lista para obedecer” al nuevo líder supremo, ratificando su respaldo al nuevo conductor político y religioso del régimen iraní.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia pública al señalar que, sin la aprobación de su gobierno, el nuevo líder iraní “no durará mucho”, en una declaración que refleja el clima de máxima tensión que atraviesa la región.

Quién es Mojtaba Jamenei

Mojtaba Jamenei es considerado desde hace años una figura influyente dentro de la estructura de poder de Irán, aunque con un perfil público relativamente bajo. Analistas políticos sostienen que durante décadas ejerció influencia detrás de escena en los principales ámbitos de decisión del país, señaló Ámbito.

Nació en 1969 en la ciudad de Mashhad y es el segundo hijo del histórico líder iraní Alí Jamenei. Durante su juventud participó en la Guerra entre Irán e Irak en la década de 1980 y posteriormente inició su formación como clérigo chiita.

A pesar de no haber ocupado cargos formales de gran exposición dentro del gobierno, logró consolidar una fuerte relación con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y con Basij, la red paramilitar vinculada al régimen iraní.