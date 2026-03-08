 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Internacionales

Mojtaba Jamenei es el nuevo líder supremo de Irán tras la muerte de su padre

La designación de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán marca un cambio histórico en el país. El clérigo de 56 años asumió el poder tras la muerte de su padre en medio de una fuerte crisis regional.

8 de Marzo de 2026
Mojtaba Jameneí.
Mojtaba Jameneí. Foto: Infobae.

La designación de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán marca un cambio histórico en el país. El clérigo de 56 años asumió el poder tras la muerte de su padre en medio de una fuerte crisis regional.

La elección de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán fue confirmada por la Asamblea de Expertos en medio de una fuerte escalada bélica en Medio Oriente. El clérigo de 56 años asumirá el máximo poder político y religioso del país tras la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, ocurrida en el marco de una serie de ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel.

 

 

El anuncio fue realizado mediante un comunicado oficial difundido por los medios estatales iraníes. En el texto se indicó que “el ayatolá Mojtaba Hoseini Jamenei es nombrado y presentado como tercer guía del sagrado sistema de la República Islámica de Irán”, tras una votación considerada decisiva por parte de los miembros del organismo.

 

De esta manera, Mojtaba Jamenei se convierte en el tercer líder supremo desde la creación de la República Islámica en 1979. Antes ocuparon ese cargo el fundador del sistema político iraní, Ruhollah Jomeini, fallecido en 1989, y posteriormente su padre, Alí Jamenei, quien gobernó durante más de tres décadas.

 

Una designación en medio de la guerra

 

La designación del nuevo líder supremo se produjo en un contexto de fuerte tensión internacional. El fallecimiento de Alí Jamenei se dio tras una serie de ataques que marcaron el inicio de una nueva etapa del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

 

Foto: Ámbito.
Foto: Ámbito.

 

En los días previos al anuncio oficial ya circulaban versiones que señalaban que Mojtaba Jamenei sería elegido como sucesor. Según reportes del portal opositor Iran International, la decisión habría contado con el respaldo del poderoso Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la principal fuerza militar del país.

 

 

Tras conocerse la designación, esa organización emitió un comunicado en el que aseguró que está “lista para obedecer” al nuevo líder supremo, ratificando su respaldo al nuevo conductor político y religioso del régimen iraní.

 

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia pública al señalar que, sin la aprobación de su gobierno, el nuevo líder iraní “no durará mucho”, en una declaración que refleja el clima de máxima tensión que atraviesa la región.

 

Quién es Mojtaba Jamenei

 

Mojtaba Jamenei es considerado desde hace años una figura influyente dentro de la estructura de poder de Irán, aunque con un perfil público relativamente bajo. Analistas políticos sostienen que durante décadas ejerció influencia detrás de escena en los principales ámbitos de decisión del país, señaló Ámbito.

 

Nació en 1969 en la ciudad de Mashhad y es el segundo hijo del histórico líder iraní Alí Jamenei. Durante su juventud participó en la Guerra entre Irán e Irak en la década de 1980 y posteriormente inició su formación como clérigo chiita.

 

A pesar de no haber ocupado cargos formales de gran exposición dentro del gobierno, logró consolidar una fuerte relación con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y con Basij, la red paramilitar vinculada al régimen iraní.

Temas:

Mojtaba Jamenei Líder supremo Irán
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso