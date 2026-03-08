Trump advirtió que el futuro líder supremo de Irán “no durará mucho” si no cuenta con aval de EE.UU.

El presidente estadounidense aseguró que el sucesor del ayatollah Ali Jamenei deberá obtener la aprobación de su administración, en medio del conflicto con Irán. Lo que se sabe y la respuesta a los rumores.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que el futuro líder supremo de Irán “no durará mucho” en el cargo si no cuenta con el visto bueno de su administración, mientras continúan las operaciones militares contra Teherán.
“Tendrá que obtener nuestra aprobación”, declaró el mandatario en una entrevista con la cadena ABC News.
“Si no la obtiene, no durará mucho”, agregó. Trump también sostuvo que su objetivo es “no tener que volver atrás cada 10 años”.
Declaraciones en medio del conflicto
El líder republicano no descartó aceptar a un sucesor vinculado al antiguo régimen de los ayatolás, siempre que se trate de un “buen líder”.
En ese contexto, defendió la ofensiva militar en curso y aseguró que Irán buscaba “apoderarse de todo Oriente Medio”.
Además, describió al país persa como un “tigre de papel” cuyas capacidades de defensa han sido neutralizadas.
La respuesta de Irán
El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Aragchi, respondió a las declaraciones del presidente estadounidense y rechazó cualquier intento de interferencia en el proceso de sucesión.
En una entrevista con el programa Meet the Press de la cadena NBC, el funcionario afirmó que la identidad del próximo líder supremo de Irán sigue siendo una incógnita.
También salió al paso de las especulaciones surgidas tras informes de medios iraníes sobre la posible designación de un sucesor por parte de la Asamblea de Expertos.
Consultado sobre la posibilidad de que Mojtaba Jamenei, hijo del actual líder supremo, sea el elegido, evitó dar nombres. “Bueno, nadie lo sabe. De hecho, hay muchos rumores”, señaló.
El jefe de la diplomacia iraní subrayó además que la decisión final corresponde únicamente a las instituciones de la República Islámica.
“No permitimos que nadie interfiera en nuestros asuntos internos. Corresponde al pueblo iraní elegir a su nuevo líder”, afirmó.
Irán ya eligió a un nuevo guía supremo
La Asamblea de Expertos de Irán confirmó que ya designó al nuevo guía supremo del país, quien sucederá al ayatollah Ali Jamenei, asesinado el 28 de febrero tras una oleada de ataques israelíes y estadounidenses.
Sin embargo, las autoridades religiosas todavía no revelaron públicamente la identidad del elegido.
La confirmación fue realizada este domingo por miembros del organismo clerical encargado de designar a la máxima autoridad política y religiosa del país.
“El voto para designar al guía tuvo lugar y el guía fue elegido”, declaró Ahmad Alamolhoda, integrante de la Asamblea de Expertos, citado por la agencia de noticias Mehr.
“El candidato más apropiado, aprobado por la mayoría de la Asamblea de Expertos, ya fue designado”, señaló Mohsen Heydari, representante de la provincia de Juzestán en la asamblea, según publicó la agencia Isna.
En la misma línea, Mohamad Mehdi Mirbagheri confirmó en un video difundido por la agencia Fars que se adoptó una “opinión firme, que refleja la posición mayoritaria”.
Rumores sobre el sucesor
Tras la confirmación de que el nuevo líder ya fue elegido, comenzaron a circular versiones sobre quién ocupará el cargo.
Uno de los nombres mencionados es el de Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido líder supremo, publicó La Voz.
Su nombre aparece desde hace tiempo entre los posibles sucesores de su padre, quien había asumido como líder supremo en 1989.
El cargo de guía supremo representa la máxima autoridad política y religiosa de Irán y tiene la última palabra sobre todos los asuntos del Estado.