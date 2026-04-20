Estados Unidos interceptó un carguero iraní en el Golfo de Omán y tomó el control de la embarcación tras un operativo militar que incluyó disparos para inutilizar su sistema de propulsión. El hecho ocurrió el domingo en el marco del bloqueo naval impuesto por Washington sobre puertos iraníes, lo que profundizó la tensión en la región.

Según informaron autoridades estadounidenses, el destructor lanzamisiles USS Spruance interceptó al buque Touska, de bandera iraní, mientras navegaba hacia el puerto de Bandar Abbas tras haber partido días antes desde Malasia. La embarcación se encontraba en una zona estratégica cercana al estrecho de Ormuz.

De acuerdo a la versión oficial, las fuerzas estadounidenses emitieron advertencias durante seis horas al carguero, al que acusaron de violar las restricciones del bloqueo. Ante la falta de respuesta, ordenaron evacuar la sala de máquinas y luego abrieron fuego con un cañón para detener su avance.

Tras la maniobra, efectivos de una unidad expedicionaria de Marines abordaron la nave y la aseguraron, dejándola bajo custodia. Desde el Comando Central indicaron que la operación fue “deliberada, profesional y proporcional”, mientras que el presidente Donald Trump sostuvo que el buque intentó evadir el bloqueo marítimo.

Fuerte respuesta de Irán

Desde Irán confirmaron la intercepción y denunciaron que se trató de un “acto de piratería marítima”. A través de un comunicado, autoridades militares advirtieron que responderán “pronto” ante lo ocurrido.

“Estados Unidos violó el alto el fuego y atacó uno de los buques comerciales de Irán en el mar de Omán”, señalaron, y añadieron que las Fuerzas Armadas iraníes tomarán represalias por la acción.

El episodio se produjo en medio de una escalada en torno al estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Desde el inicio del bloqueo, fuerzas estadounidenses ya ordenaron a decenas de embarcaciones modificar su rumbo o regresar a puertos iraníes.

La situación también generó incertidumbre sobre las negociaciones diplomáticas en curso. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, cuestionó el accionar estadounidense y puso en duda la continuidad del diálogo previsto con mediación internacional.

En paralelo, el conflicto impactó en el tránsito marítimo, con cientos de buques a la espera de autorización para cruzar el estrecho, mientras crecen las advertencias sobre posibles nuevas represalias en la región.