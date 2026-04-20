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Etacer aumentó un 33,84% el precio del pasaje de colectivos entre Paraná – Santa Fe

Desde este lunes rige un nuevo aumento en los pasajes del servicio interprovincial que conecta Paraná con Santa Fe. La empresa Etacer confirmó a Elonce la actualización tarifaria, que se aplica tanto al recorrido directo como al servicio con paradas intermedias.

20 de Abril de 2026
ETACER confirmó aumento del pasaje
ETACER confirmó aumento del pasaje

REDACCIÓN ELONCE

Desde este lunes rige un nuevo aumento en los pasajes del servicio interprovincial que conecta Paraná con Santa Fe. La empresa Etacer confirmó a Elonce la actualización tarifaria, que se aplica tanto al recorrido directo como al servicio con paradas intermedias.

Desde este lunes rige un nuevo aumento en los pasajes del servicio interprovincial que conecta Paraná con Santa Fe. La empresa Etacer confirmó a Elonce la actualización tarifaria, que se aplica tanto al recorrido directo como al servicio con paradas intermedias.

 

De acuerdo a lo informado, el pasaje del servicio de recorrido entre Paraná y Santa Fe tiene un valor de $3.280,60 mientras que el servicio directo cuesta $2.909,08.

 

La suba, según se informó, alcanza el 33,84% y forma parte del esquema de actualizaciones semestrales que aplican las compañías en función del contexto inflacionario.

 

 

Desde la Terminal de Ómnibus de Paraná, Elonce relevó la situación y obtuvo testimonios de los pasajeros, muchos de los cuales no estaban al tanto del aumento. “Me acabo de enterar por vos”, expresó Franco, un estudiante que viaja regularmente a Santa Fe para cursar el Traductorado de Inglés. Frente al nuevo escenario, reconoció que el impacto económico se siente: “Cuesta, pero habrá que hacer un esfuerzo”.

 

Se trata del primer ajuste tarifario desde octubre de 2025, cuando se había aplicado la suba anterior bajo el mismo criterio de revisión cada seis meses.

 

 

En contraste, la empresa Fluviales aún no ha modificado sus tarifas. Por el momento, mantiene el valor de $2.451,15 para el recorrido largo y $2.220 para el servicio directo. Elonce.com

 

ETACER actualizó sus tarifas: el pasaje interurbano subió un 33%

Temas:

Etacer Paraná Santa Fe pasaje colectivo
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