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Murieron cuatro agentes tras operativo antidrogas en México: dos eran instructores de EE.UU

El accidente ocurrió en una ruta del norte del país luego de un procedimiento contra un laboratorio clandestino. Entre las víctimas hay dos agentes mexicanos y dos instructores vinculados a la embajada estadounidense.

19 de Abril de 2026
Integrantes de la Secretaría de Seguridad Publica Estatal realizan un operativo antidrogas
Integrantes de la Secretaría de Seguridad Publica Estatal realizan un operativo antidrogas Foto: Luis Torres/EFE

El accidente ocurrió en una ruta del norte del país luego de un procedimiento contra un laboratorio clandestino. Entre las víctimas hay dos agentes mexicanos y dos instructores vinculados a la embajada estadounidense.

Cuatro agentes murieron este domingo en un trágico accidente automovilístico en el estado de Chihuahua, México, luego de participar en un operativo antidrogas contra un laboratorio clandestino.

 

Las víctimas fueron identificadas como dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y dos instructores de la Embajada de Estados Unidos en México, quienes formaban parte de un programa de capacitación en materia de seguridad, publicó CNN México.

 

El siniestro ocurrió sobre la carretera que une Chihuahua con Ciudad Juárez, cuando el grupo regresaba de un procedimiento realizado en el municipio de Morelos, donde se había desmantelado un laboratorio de procesamiento de drogas.

 

Entre los fallecidos se encuentran el director regional de la AEI, Pedro Ramón Oseguera Cervantes, y su escolta, Manuel Genaro Méndez Montes, además de dos instructores estadounidenses que participaban en tareas de entrenamiento conjunto.

 

El fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, confirmó que los instructores formaban parte de un esquema de համագործación bilateral en seguridad entre ambos países.

 

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó lo ocurrido y destacó el compromiso de las víctimas en la lucha contra el narcotráfico.

 

Las autoridades aún investigan las causas del accidente, ocurrido en un contexto de intensificación de operativos conjuntos entre México y Estados Unidos en regiones con fuerte presencia del crimen organizado.

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