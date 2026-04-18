Ataque en Kiev: un hombre mató a seis personas, tomó rehenes y fue abatido

El ataque en Kiev conmocionó a Ucrania: un hombre armado asesinó a seis personas, hirió a diez y tomó rehenes antes de ser abatido por la policía.
El ataque en Kiev dejó una escena de extrema violencia este sábado, cuando un hombre armado asesinó a seis personas en plena vía pública, hirió a otras diez y se atrincheró en un supermercado tras tomar rehenes. El agresor, de nacionalidad rusa, fue finalmente abatido por las fuerzas de seguridad luego de un operativo que incluyó intentos fallidos de negociación.
El episodio ocurrió en el distrito Holosiivskyi, al sur de la capital ucraniana, donde el atacante comenzó a disparar indiscriminadamente contra transeúntes. Según los reportes preliminares, cuatro personas murieron en la calle como consecuencia directa de los disparos.
Posteriormente, el agresor ingresó a un supermercado cercano, donde continuó el ataque. Allí asesinó a una quinta persona, mientras que una sexta víctima falleció más tarde en el hospital producto de las heridas sufridas durante el tiroteo.
Pánico en las calles y toma de rehenes
Videos difundidos en redes sociales captaron momentos de pánico entre los ciudadanos, mostrando al atacante desplazándose por la vía pública y abriendo fuego contra quienes se encontraban a su paso. Las imágenes reflejan la desesperación de las víctimas y el caos generado en cuestión de minutos.
Dentro del supermercado, la situación se volvió aún más crítica. El agresor tomó a cuatro personas como rehenes y se atrincheró, lo que motivó un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad en la zona.
🔴 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de terör saldırısı gerçekleşiyor. Şüpheli, bir süpermarketin içinde rehin aldı. Ukrayna KORD terörle mücadele birimleri ise binaya baskın düzenlemeye hazırlanıyor. Şüpheli kendi dairesini ateşe verdi. pic.twitter.com/D8fCM3JVZc— Conflict (@ConflictTR) April 18, 2026
Una empleada del local relató que inicialmente los sonidos fueron confundidos con ruidos cotidianos. “Parecía que estallaban globos o botellas, hasta que los clientes comenzaron a gritar y entendimos que era un tiroteo”, explicó.
Operativo policial y neutralización del atacante
El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko, confirmó que unidades tácticas intentaron negociar con el agresor durante aproximadamente 40 minutos. El objetivo principal era lograr la liberación de los rehenes y evitar más víctimas.
Sin embargo, los intentos de diálogo fracasaron. Según las autoridades, el atacante no respondió a las propuestas, incluso cuando se le ofreció asistencia médica para posibles heridos dentro del establecimiento, según indicó La Nación con información de AP y AFP.
⚠️ ADVERTENCIA: las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad 🇺🇦 El tirador que fusiló a transeúntes en Kiev habría prendido fuego el apartamento donde vivía Según reportes, aún sin confirmación oficial, antes de perpetrar el atentado, el asaltante prendió fuego al… pic.twitter.com/sFR0X8YALv— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) April 18, 2026
Ante la falta de respuesta y el riesgo inminente, las fuerzas especiales irrumpieron en el supermercado. En ese momento, el agresor abrió fuego contra los agentes, lo que derivó en su abatimiento durante el operativo.
Investigación en curso y repercusiones
Las autoridades confirmaron que los cuatro rehenes fueron rescatados con vida, mientras que los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud. El balance total deja seis personas fallecidas y al menos diez lesionadas.
El fiscal general de Ucrania, Ruslan Kravchenko, indicó que el atacante era un hombre de 58 años nacido en Moscú y que habría utilizado un arma automática registrada legalmente.