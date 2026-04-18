Papa León XIV tomó distancia de la polémica y afirmó que no le “interesa” debatir con Trump

El papa León XIV afirmó este sábado que no tiene interés en polemizar con Donald Trump y sostuvo que su actual viaje por África tiene como objetivo acompañar a las comunidades católicas, no intervenir en disputas políticas internacionales.

La aclaración fue realizada durante el vuelo entre Camerún y Angola, tercera escala de su gira apostólica, en diálogo con periodistas que cubren el recorrido oficial.

Las declaraciones llegaron después de la repercusión generada por recientes expresiones del pontífice sobre “tiranos” y “prepotentes”, interpretadas por distintos sectores como una respuesta al mandatario estadounidense.

La aclaración del pontífice

Según difundió Vatican News, el papa León XIV explicó que muchos de los discursos pronunciados durante esta gira habían sido preparados semanas antes.

De esa manera, negó que sus palabras deban leerse como una nueva confrontación con Trump.

“Estoy en África para animar a los católicos y no para debatir con el presidente de los Estados Unidos”, señaló. Además, remarcó que esa posibilidad “no le interesa en absoluto”.

El papa estuvo en polémica con las autoridades de Estados Unidos.

Qué dijo sobre la polémica

El papa León XIV consideró que en los últimos días se instaló una narrativa imprecisa sobre sus mensajes públicos.

“Se ha difundido cierta narrativa, no del todo exacta”, sostuvo al referirse a la cobertura posterior a los comentarios del mandatario norteamericano.

También señaló que buena parte de lo publicado posteriormente se basó en interpretaciones sobre declaraciones previas y no en nuevos posicionamientos de su parte.

Mensajes preparados con anticipación

Como ejemplo, mencionó el discurso pronunciado en el Encuentro de oración por la paz del 16 de abril.

El papa León XIV indicó que ese mensaje había sido redactado dos semanas antes, es decir, con anterioridad a los cuestionamientos surgidos desde Estados Unidos.

Pese a ello, sostuvo que fue interpretado como una nueva respuesta política, algo que rechazó de manera explícita.