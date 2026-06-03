La Escuela Neuquén celebró sus 39 años de vida institucional en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La comunidad educativa realizó actividades especiales, murales, una radio abierta y recibió a exalumnos para conmemorar un nuevo aniversario de la institución, registró Elonce. La jornada contó con la participación musical de César Nani, quien acompañó los festejos.
La Escuela Secundaria Nº12 "Provincia del Neuquén" celebró este miércoles sus 39 años de trayectoria educativa con una jornada especial que reunió a estudiantes, docentes, exalumnos y miembros de la comunidad educativa. Las actividades se desarrollaron durante toda la mañana y continuarán en los turnos tarde y noche, como parte de un programa que también comenzó a proyectar los festejos por las cuatro décadas de vida institucional.
La docente Lorena Albornoz destacó a Elonce la importancia de la fecha y valoró el sentido de pertenencia que caracteriza a quienes forman parte de la institución. “Hoy estamos de fiesta. La escuela Neuquén está festejando estos primeros 39 años y ya pensando en lo que va a ser el camino hacia los 40 años”, expresó.
La celebración incluyó diversas propuestas organizadas por estudiantes y docentes. Entre ellas se destacaron la realización de murales, una radio abierta, exposiciones fotográficas y presentaciones artísticas que permitieron recorrer la historia de la institución.
Murales, música y memoria institucional
Uno de los trabajos más visibles fue la confección de murales realizados en conjunto con el programa Crearte del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf). Además, la jornada contó con la participación musical de César Nani, quien acompañó los festejos.
En paralelo, los estudiantes trabajaron en las aulas a partir de un texto elaborado por la profesora de Lengua, Griselda Romero, quien repasó la historia de la escuela y propuso reflexionar sobre el futuro de la institución.
“Los chicos estuvieron trabajando sobre qué escuela quieren y dejaron plasmadas sus producciones”, comentó Albornoz.
También se organizó una muestra con fotografías históricas que permitió reconstruir distintos momentos de la vida escolar desde su creación.
Exalumnos que mantienen el vínculo con la escuela
Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la presencia de exestudiantes de distintas promociones que regresaron para compartir experiencias con las nuevas generaciones.
“Uno de ellos terminó en 1994 y otros en 2002. Que todavía sigan sintiendo ese sentido de pertenencia por nuestra escuela nos pone muy contentos”, señaló la docente.
Durante la radio abierta, los exalumnos recordaron anécdotas y compartieron vivencias sobre su paso por la institución, fortaleciendo el vínculo entre distintas generaciones.
Camino a los 40 años
Desde la comunidad educativa adelantaron que muchas de las actividades previstas para los próximos meses estarán orientadas a preparar la celebración por el 40º aniversario, que tendrá lugar en 2027.
“Cuando presentamos el proyecto lo titulamos ‘Aniversario número 39, camino a los 40’, porque entendemos que la escuela se merece tener su reconocimiento y su festejo”, indicó Albornoz.
La docente recordó además los orígenes de la institución, que funcionó en las instalaciones del antiguo Club Neuquén, y destacó el compromiso de los estudiantes con cada propuesta que se impulsa desde la escuela.
“Los chicos tienen un gran sentido de pertenencia. Siempre están predispuestos a participar y a involucrarse en cada actividad”, concluyó.