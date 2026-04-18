Entrenadora hizo historia: debutó en un equipo masculino de la Bundesliga

El fútbol europeo vivió una jornada histórica. La entrenadora Marie-Louise Eta debutó oficialmente al frente del Unión Berlín y se convirtió en la primera mujer en dirigir un equipo masculino en la Bundesliga de Alemania.

El estreno se produjo este sábado en la derrota 2-1 frente a Wolfsburgo, pero el resultado quedó en segundo plano frente al impacto que generó su presencia en el banco de suplentes.

La designación de Eta marcó un precedente inédito no solo en Alemania, sino también en las cinco ligas más importantes del continente.

Un debut que generó repercusión mundial

La presencia de la entrenadora despertó una enorme expectativa mediática. En la previa del encuentro, medios locales reflejaron la gran cantidad de periodistas presentes en el entrenamiento del Unión Berlín.

“Era consciente del revuelo. No se puede ignorar. Pero ahora se trataba de prepararnos de la mejor manera posible”, expresó Eta antes del partido.

Durante el encuentro fue seguida de cerca por las cámaras y recibió muestras de apoyo tanto del público como de integrantes del club.

Entrenadora que debutó en Alemania.

Una carrera ligada a los desafíos

Antes de asumir este nuevo reto, la entrenadora ya había roto barreras en el fútbol alemán. En 2023 fue la primera mujer en integrar un cuerpo técnico masculino en Bundesliga y Champions League.

Además, venía trabajando en divisiones juveniles del Unión Berlín, donde también dirigió equipos masculinos.

Como futbolista, construyó una destacada trayectoria: ganó la Champions League femenina en 2010 y obtuvo tres títulos de Bundesliga con Turbine Potsdam.

Más allá del resultado

El Unión Berlín cayó 2-1 en condición de local y quedó en la mitad de la tabla, pero la jornada ya quedó en la historia por otro motivo.

La irrupción de Eta representa un avance en materia de igualdad de oportunidades dentro del deporte profesional, especialmente en espacios tradicionalmente masculinizados.

Con su estreno, la entrenadora abrió una nueva puerta en el fútbol europeo y dejó una imagen que trasciende el marcador.