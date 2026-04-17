El entrerriano Lisandro Martínez recibió una dura sanción en la Premier League

Lisandro Martínez fue sancionado con tres partidos en la Premier League tras una polémica expulsión en el duelo entre Manchester United y Leeds.
Lisandro Martínez recibió una fuerte sanción en la Premier League luego de su expulsión en el partido entre el Manchester United y el Leeds United. El defensor argentino fue castigado con tres fechas de suspensión tras una jugada polémica en la que tomó del pelo a un rival, una decisión que generó controversia tanto dentro como fuera del club.
La acción ocurrió a los 54 minutos del encuentro disputado en Old Trafford, cuando Martínez protagonizó un forcejeo en una pelota aérea con Dominic Calvert-Lewin. En ese contexto, el zaguero argentino tuvo un leve contacto con el cabello del delantero rival, lo que derivó en la intervención del VAR.
Tras la revisión, el árbitro Paul Tierney decidió expulsar al defensor por “conducta violenta”, una determinación que sorprendió por la naturaleza de la jugada, considerada por muchos como menor dentro del desarrollo del partido.
Una sanción más dura de lo esperado
La sanción impuesta a Lisandro Martínez no solo confirmó la expulsión, sino que además estableció un castigo de tres partidos, superando lo habitual para este tipo de acciones. Según trascendió, en el club esperaban una pena menor, generalmente fijada en dos encuentros.
Desde el Manchester United intentaron apelar la decisión ante la Premier League, pero el organismo se mantuvo firme y ratificó la suspensión. Esto generó malestar en el cuerpo técnico y en la dirigencia, que consideraban desproporcionada la medida.
El entrenador Michael Carrick expresó públicamente su desacuerdo tras conocerse la resolución: “Obviamente estamos decepcionados, no estuvimos de acuerdo. Creo que fue bastante obvio cómo me sentí después del partido y sigo sintiéndome igual, así que, bueno, no quiero entrar en detalles ahora. Creo que es lo que es. Nos han afectado algunas decisiones y, al final, ahora solo nos queda aceptarlas y seguir adelante, nos gusten o no”.
La polémica que rodea la decisión arbitral
El episodio generó un intenso debate en el fútbol inglés, especialmente por la interpretación de la jugada. Muchos analistas coincidieron en que no se trató de una acción violenta en términos tradicionales, lo que alimentó las críticas hacia el arbitraje.
El propio Carrick ya había cuestionado la expulsión inmediatamente después del partido: “Tengo que decir que es realmente preocupante si eso va a resultar en una expulsión. Sé que se ha tocado el pelo. No puede negar que se ha tocado la cabeza. Hay una diferencia entre tocar a alguien como él lo ha hecho, cepillándole el pelo, y tirar de él con mucha agresividad. Lo cual, sin duda, hemos visto en ciertos momentos en los que se hace mucho hincapié en ello. Es realmente preocupante”.
A pesar de los reclamos, la liga no modificó su postura, sentando un precedente que podría influir en futuras decisiones arbitrales en situaciones similares.
Un problema para el Manchester United
La ausencia de Lisandro Martínez representa un golpe importante para el Manchester United en un tramo clave de la temporada. El defensor se perderá encuentros determinantes frente a equipos de alto nivel como el Chelsea FC, el Brentford FC y el Liverpool FC.
Estos compromisos serán fundamentales en la lucha del equipo por clasificar a la próxima edición de la UEFA Champions League, un objetivo prioritario para el club.
Además, el equipo también sufrirá otras bajas en defensa, lo que complica aún más el panorama. La solidez en esa línea será clave para sostener las aspiraciones en la recta final del campeonato.
Un cierre de temporada bajo presión
El Manchester United atraviesa un momento de alta exigencia en la Premier League, donde cada punto resulta determinante. La reciente derrota ante Leeds impidió consolidar su posición en la tabla y lo mantiene en una lucha cerrada con otros equipos, publicó Infobae.
Actualmente, los “Red Devils” comparten puntaje con el Aston Villa FC, mientras que el Liverpool los sigue de cerca. Más atrás aparece el Chelsea, completando un escenario competitivo que no da margen de error.
En este contexto, la sanción a Lisandro Martínez añade un nuevo desafío para el equipo, que deberá reacomodar su estructura defensiva y mantener el rendimiento en un tramo decisivo. La respuesta del plantel será clave para determinar si logra sostenerse en la pelea por los puestos de clasificación internacional.