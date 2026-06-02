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Deportes Una carta de Scaloni y un guiño a Messi

El emotivo video que publicó la Selección a días del Mundial: “tierra de Diego y de Lionel”

La publicación recordó los inicios del exitoso ciclo del DT con el apodo con el que bautizaron los hinchas al equipo. “El tren no pasa dos veces, la Scaloneta sí. Ya vas a saber cuándo ponerla en marcha”, afirman en la carta.

2 de Junio de 2026
"Unidos por un mismo sueño, ponemos primera y arrancamos".
"Unidos por un mismo sueño, ponemos primera y arrancamos". Foto: (AFA).

La publicación recordó los inicios del exitoso ciclo del DT con el apodo con el que bautizaron los hinchas al equipo. “El tren no pasa dos veces, la Scaloneta sí. Ya vas a saber cuándo ponerla en marcha”, afirman en la carta.

A dos semanas del debut en el Mundial 2026 con Argelia, la Selección argentina publicó un video emotivo que revolucionó a los hinchas en las redes sociales. Se incluyó una carta de Lionel Scaloni y hubo referencias a dos de las grandes leyendas de la Albiceleste, Lionel Messi y Diego Maradona.

 

La secuencia comienza con un hombre en el campo que recibe un correo que le escribió el DT campeón del mundo. El mensaje dice: “El tren no pasa dos veces, la Scaloneta sí. Ya vas a saber cuándo ponerla en marcha. Lionel Scaloni”.

 

El protagonista, conmovido, enciende el colectivo de la Scaloneta que tenía en su garaje y emprende su rumbo hacia la Copa del Mundo con la ilusión de repetir la consagración de Qatar.

 

Según se puede observar,el vehículo cuenta con todo tipo de referencias mundialistas: la frase “tierra de Diego y Lionel”, objetos con el trofeo de la Copa del Mundo y los colores de la Albiceleste.

 

El video posteado en las cuentas oficiales de la Selección argentina se viralizó prácticamente de inmediato: hubo miles de “me gusta” entre todas las plataformas y los comentarios apuntaron a la ilusión de los hinchas en la previa del Mundial.

 

Temas:

Mundial 2026 Selección Argentina Lionel Scaloni Lionel Messi
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