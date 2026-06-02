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Melany Detzel, la armadora entrerriana que se destacó en Europa e ilusiona con la Selección Argentina

La jugadora entrerriana Melany Detzel habló sobre su presente en la Selección Argentina y su experiencia en Europa. La armadora destacó a ELONCE Radio & Stream FM 98.7 su sueño de consolidarse en la mayor y continuar su carrera en el exterior.

2 de Junio de 2026
Entrena con la Mayor.
Entrena con la Mayor. Foto: Instagram

REDACCIÓN ELONCE

La jugadora entrerriana Melany Detzel habló sobre su presente en la Selección Argentina y su experiencia en Europa. La armadora destacó a ELONCE Radio & Stream FM 98.7 su sueño de consolidarse en la mayor y continuar su carrera en el exterior.

La entrerriana Melany Detzel, oriunda de Aldea Spatzenkutter, atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva tras ser convocada para entrenar con la Selección Argentina de Vóley, donde comparte trabajo con jugadoras de la categoría mayor y juveniles de alto rendimiento. La armadora, única representante de Entre Ríos en esta convocatoria, vive una experiencia que considera “un honor” y un paso clave en su crecimiento deportivo.

 

“Cuando me hablaron para ir a entrenar no lo podía creer. Todavía estaba jugando afuera y me llamó Facundo Morando para avisarme si quería estar en los entrenamientos. Claramente le dije que sí”, expresó la jugadora, destacando la emoción que le generó la citación al plantel nacional.

Desde su llegada a las prácticas, Detzel comparte experiencias con referentes del vóley argentino y asegura que el nivel de exigencia es alto, pero motivador. “Es una locura estar en ese nivel y poder competir en el alto rendimiento”, afirmó a ELONCE Radio & Stream FM 98.7.

 

De Valle María al alto rendimiento internacional

 

La historia de Detzel comenzó en Valle María, donde tuvo su primer contacto con el vóley a los 7 u 8 años. Aunque en sus inicios jugó en distintas posiciones, fue su entrenador quien detectó su potencial como armadora.

 

“Cuando era más chica me dijo que tenía que ser armadora y me daba mucha bronca. Lloré. Quería atacar, como todos cuando sos chico”, recordó entre risas.

 

Su desarrollo continuó en Paracao, donde dio sus primeros pasos en competencias de mayor nivel y disputó la Liga Argentina. Allí comenzó a consolidarse en su rol específico y a proyectar su carrera hacia el exterior.

“Empecé a aprender bastante y a desarrollarme más en la posición”, explicó la jugadora, que actualmente transita su segunda experiencia en Europa.

 

Portugal, crecimiento y sueños en la Selección mayor

 

La armadora entrerriana tuvo un paso destacado por el Sporting de Lisboa, donde logró títulos y sumó experiencia internacional. Posteriormente continuó su carrera en el club Vitória, siempre en busca de mayor rodaje y crecimiento deportivo.

“Cuando me salió la propuesta de ir a Sporting lo pensé, pero era una locura. Estoy muy contenta con todo lo que viví”, señaló.

 

En su paso por Portugal también destacó el acompañamiento de otras argentinas que la ayudaron en su adaptación. “Irene Verasio me adoptó básicamente, estuvo todo el tiempo conmigo. La quiero un montón”, contó.

 

Detzel aseguró que su objetivo es seguir jugando en el exterior y continuar creciendo en ligas competitivas. “Me encantaría seguir jugando afuera”, afirmó.

 

El sueño de la camiseta celeste y blanca

 

Más allá de su presente en clubes, la entrerriana no oculta su gran objetivo: consolidarse en la Selección Argentina mayor. Actualmente ya participó de entrenamientos y amistosos, donde incluso sumó minutos con el equipo.

 

“Poder estar ahí ya es una sensación hermosa. No lo podía creer, cantar el himno otra vez fue piel de gallina”, expresó emocionada.

 

En los amistosos recientes, la Selección logró buenos resultados y Detzel tuvo participación dentro de la cancha, una experiencia que describió como inolvidable.

“Ganamos los dos partidos y pude tener minutos. Fue una locura”, relató.

 

Con apenas 20 años, la armadora reconoce que vivir lejos de su familia no es fácil, pero destaca el acompañamiento de sus compañeras y la adaptación a la vida en el exterior.

EL ONCE DEPORTIVO - VOLEY - SELECCIÓN ARGENTINA MELANY DETZEL - ARMADORA

Se extraña mucho la familia y los amigos, pero entre todas las chicas nos acompañamos mucho”, explicó.

 

Un futuro abierto y una ilusión intacta

 

De cara a lo que viene, Detzel mantiene su foco en continuar su carrera en el exterior y seguir siendo considerada en el proceso de Selección Argentina.

 

“Espero que en algún momento se pueda dar estar en una competencia oficial con la mayor, sería un sueño”, afirmó.

 

Mientras tanto, la jugadora entrerriana sigue sumando experiencia internacional y consolidándose como una de las promesas del vóley argentino, llevando el nombre de Entre Ríos a lo más alto del deporte nacional.

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