El Real Madrid busca técnico: Scaloni y Pochettino aparecen en la lista

El Real Madrid ya empezó a mirar más allá de la actual temporada y, según versiones surgidas en España, analiza posibles nombres para ocupar el banco de suplentes una vez finalizado el Mundial 2026. En ese escenario, dos entrenadores argentinos aparecen entre los principales apuntados: Lionel Scaloni y Mauricio Pochettino.

La búsqueda se activó tras una campaña irregular del conjunto español, marcada por resultados por debajo de las expectativas y cuestionamientos internos luego de varias competencias sin protagonismo.

En ese contexto, el Real Madrid estudia perfiles con experiencia internacional y capacidad para conducir planteles de máxima exigencia.

Scaloni, un nombre que gana fuerza

Lionel Scaloni aparece como una de las alternativas más valoradas por la dirigencia del Real Madrid.

El actual entrenador de la Selección Argentina suma respaldo por sus logros recientes, entre ellos la consagración en el Mundial de Qatar 2022 y otros títulos obtenidos con el seleccionado nacional.

Además, desde Europa destacan su manejo de grupo, liderazgo en vestuarios complejos y una imagen consolidada dentro del fútbol internacional.

Otro dato que alimenta las versiones es que Scaloni reside desde hace años en Mallorca, lo que facilitaría una eventual llegada al fútbol español.

Pochettino vuelve al radar

Mauricio

es otro de los técnicos vinculados al Real Madrid en las últimas horas.

El entrenador argentino ya había sido mencionado en oportunidades anteriores y cuenta con trayectoria en clubes de elite como Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea.

Actualmente trabaja al frente de la Selección de Estados Unidos, con la mira puesta en la Copa del Mundo 2026.

En medios españoles consideran que reúne condiciones valoradas por la institución: experiencia, conocimiento del fútbol europeo y manejo de planteles con figuras.

Otros nombres en análisis

Además de los dos argentinos, también fueron mencionados otros entrenadores de renombre internacional.

Entre ellos aparecen José Mourinho, Jürgen Klopp, Didier Deschamps y Zinedine Zidane, todos con antecedentes importantes en el máximo nivel.

Mientras tanto, el Real Madrid continúa enfocado en el cierre de temporada, aunque el debate sobre el futuro del banco de suplentes ya empezó a instalarse en el club.