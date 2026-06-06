Instan a vacunarse antes del pico de circulación del virus de la gripe

La vacunación antigripal volvió a ser destacada como una herramienta clave para prevenir complicaciones durante la temporada invernal. Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos recomendaron a las personas que integran los grupos de riesgo acercarse cuanto antes a los vacunatorios, ya que el virus de la influenza todavía no alcanzó su pico máximo de circulación.

Las autoridades sanitarias recordaron que la vacuna requiere aproximadamente dos semanas para generar una protección adecuada, por lo que remarcaron la importancia de aplicarla antes de que aumenten los contagios.

De acuerdo con los datos informados al Registro Federal de Vacunación Nominalizado (Nomivac) hasta el 1 de junio, Entre Ríos se encuentra entre las provincias con mejores coberturas de vacunación del país en grupos estratégicos.

Buenos niveles de cobertura

En la población pediátrica de entre 6 y 24 meses, la provincia alcanzó una cobertura del 60,22 por ciento de la población objetivo, ubicándose entre las tres jurisdicciones con mejores indicadores a nivel nacional.

Asimismo, en el grupo de embarazadas se registró una tasa de vacunación del 60,03 por ciento, uno de los porcentajes más altos del país.

El director general de Epidemiología de Entre Ríos, Diego Garcilazo, destacó la importancia de continuar fortaleciendo la campaña durante las próximas semanas.

El pico se espera para julio

“Estamos en un momento ideal para vacunarse porque el virus todavía no ha llegado a su pico máximo. La vacuna necesita aproximadamente dos semanas para generar protección, por eso es importante aplicársela ahora”, señaló Garcilazo.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional, la circulación del virus influenza registra un crecimiento sostenido desde comienzos de marzo y se prevé que continúe aumentando durante las próximas semanas.

“El virus recién está empezando a circular y su pico máximo se espera para julio, por lo que es importante que las personas de riesgo se acerquen a vacunarse”, agregó el especialista.

Quiénes deben vacunarse

La campaña está destinada a personas mayores de 65 años, embarazadas, niños y niñas de entre 6 y 24 meses, personal de salud y personas con factores de riesgo.

Garcilazo explicó que el objetivo principal es evitar que quienes integran estos grupos desarrollen cuadros graves que requieran internación o cuidados complejos.

“Tenemos vacunas disponibles en todos los vacunatorios de la provincia y contamos con stock suficiente para avanzar durante toda la temporada”, afirmó.

Desde la cartera sanitaria recordaron que la vacunación es gratuita para los grupos priorizados y constituye la herramienta más eficaz para disminuir hospitalizaciones, reducir complicaciones y evitar la sobrecarga de los servicios de salud durante los meses de mayor circulación viral.