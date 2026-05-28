Refuerzan medidas para prevenir enfermedades respiratorias y riesgos por monóxido

El Ministerio de Salud recordó la importancia de la vacunación, la consulta médica oportuna y los cuidados en el hogar para reducir contagios e intoxicaciones durante la temporada invernal.
Las enfermedades respiratorias en invierno motivaron una nueva serie de recomendaciones por parte del Ministerio de Salud de Entre Ríos, que instó a reforzar las medidas de prevención ante el descenso de las temperaturas y el incremento de cuadros estacionales.
La cartera sanitaria puso especial énfasis en la protección de los grupos más vulnerables, entre ellos niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas, con el objetivo de disminuir la circulación de virus respiratorios y evitar complicaciones que requieran internación.
Desde el organismo remarcaron que una de las herramientas más efectivas para prevenir cuadros graves es mantener actualizado el esquema de vacunación de acuerdo con el Calendario Nacional. En ese sentido, recordaron que existen vacunas para prevenir enfermedades como la gripe, el neumococo, la tos convulsa y el virus sincicial respiratorio.
La importancia de la vacunación y los cuidados diarios
Las autoridades sanitarias señalaron que, además de la vacunación, existen medidas simples que contribuyen a reducir los contagios. Entre ellas mencionaron la ventilación frecuente de los ambientes, el lavado adecuado de manos y evitar compartir objetos de uso personal como vasos, cubiertos o mates.
También recomendaron cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo o con un pañuelo descartable al toser o estornudar, una práctica que ayuda a disminuir la propagación de virus en espacios cerrados y de uso común.
Asimismo, insistieron en evitar la automedicación y el consumo de remedios caseros sin indicación profesional, ya que estas conductas pueden retrasar el diagnóstico correcto o agravar determinados cuadros clínicos.
Cuándo consultar al médico
El Ministerio de Salud recordó que es fundamental reconocer los síntomas para realizar una consulta médica temprana cuando sea necesario. Los cuadros respiratorios leves suelen presentar congestión nasal, dolor de garganta y tos moderada, situaciones que generalmente requieren reposo, hidratación y seguimiento de la evolución.
Sin embargo, advirtieron que existen signos de alarma que requieren atención médica inmediata. Entre ellos se encuentran la fiebre alta persistente, la dificultad para respirar, el dolor en el pecho y el decaimiento intenso.
En estos casos, recomendaron concurrir a un centro asistencial para recibir evaluación profesional y evitar posibles complicaciones, especialmente en personas pertenecientes a grupos de riesgo.
Uso responsable de los servicios sanitarios
Otro de los aspectos destacados por la cartera sanitaria fue la utilización adecuada de los servicios de salud. En ese sentido, recordaron que las guardias hospitalarias deben reservarse para situaciones de urgencia o síntomas graves.
Para consultas generales, controles médicos o cuadros leves, indicaron que los centros de salud constituyen el ámbito apropiado de atención. Esta organización permite evitar la sobrecarga de las guardias y mejorar la respuesta ante emergencias.
Además, señalaron que los niños pueden transmitir enfermedades respiratorias incluso antes de manifestar síntomas evidentes. Por ello recomendaron que no concurran a jardines maternales o establecimientos educativos cuando presenten fiebre, tos, congestión o signos de decaimiento.
Alerta por intoxicaciones con monóxido de carbono
Junto con las enfermedades respiratorias, durante los meses de bajas temperaturas aumenta el riesgo de intoxicaciones por monóxido de carbono, un gas tóxico que no posee color ni olor y que puede provocar consecuencias graves para la salud.
Por este motivo, las autoridades recomendaron mantener los ambientes ventilados incluso durante el invierno, no utilizar hornos ni hornallas para calefaccionar los hogares y realizar controles periódicos de los artefactos mediante un gasista matriculado.
También indicaron que es importante verificar que la llama de estufas, calefones y otros equipos sea de color azul, ya que una llama amarilla o anaranjada puede indicar una combustión deficiente.
Finalmente, recordaron que síntomas como mareos, náuseas, dolor de cabeza o dificultad para respirar pueden ser señales de intoxicación por monóxido de carbono. Ante estas situaciones, recomendaron ventilar inmediatamente los ambientes, trasladar a la persona afectada a un lugar con aire fresco y comunicarse con los servicios de emergencia para recibir asistencia médica.