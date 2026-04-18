Superclásico inédito: River y Boca tendrán arqueros suplentes en el duelo más esperado

El Superclásico de este domingo entre River y Boca tendrá una particularidad poco frecuente: ninguno de los dos equipos contará con su arquero titular habitual. Las lesiones de Franco Armani y Agustín Marchesín obligaron a modificar los planes y abrirán la puerta a dos jóvenes guardavallas en uno de los partidos más exigentes del fútbol argentino.

Desde las 17, en el estadio Monumental, Santiago Beltrán defenderá el arco de River y Leandro Brey hará lo propio en Boca, en un contexto de enorme presión y trascendencia.

Será el estreno de ambos en un Superclásico, con la atención puesta en cada intervención.

Las bajas que cambiaron el panorama

En Boca, Leandro Brey ocupará el lugar de Marchesín, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el encuentro ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores.

La lesión dejó al experimentado arquero fuera de competencia por varios meses y modificó el esquema del equipo xeneize en la previa del Superclásico.

El partido se jugará en el Monumental.

En River, en tanto, Beltrán seguirá como titular ante la ausencia de Armani, que arrastra molestias físicas desde la pretemporada entre un desgarro y una inflamación en el tendón de Aquiles.

Brey, la apuesta de Boca

Leandro Brey, de 23 años, suma experiencia en el club y ya disputó más de 30 partidos oficiales.

Desde su llegada fue considerado una proyección importante para el puesto y recibió respaldo interno por sus condiciones físicas, reflejos y juego con los pies.

Leandro Brey atajará en Boca.

Ahora tendrá su examen más exigente en el Superclásico, nada menos que en el Monumental.

Beltrán, la sorpresa de River

Santiago Beltrán, de 21 años, atraviesa su primera temporada con continuidad en Primera División.

Su historia es singular: llegó a River sin haber pasado por estructuras tradicionales del fútbol profesional y se ganó lugar con actuaciones sólidas.

Beltrán ha respondido bien en River.

El joven arquero acumuló buenas respuestas en los partidos recientes y buscará ratificarlas en el Superclásico, donde reemplazar a Armani representa una responsabilidad extra.

Un antecedente poco común

No es habitual que River y Boca afronten el clásico con dos arqueros suplentes desde el arranque.

La última vez que ambos arcos estuvieron ocupados por guardametas que recién daban sus primeros pasos en este duelo fue en 2016, cuando Axel Werner atajó para Boca y Augusto Batalla lo hizo para River.

Casi diez años después, el Superclásico volverá a presentar una escena atípica: dos jóvenes bajo los tres palos en el partido más observado del país.