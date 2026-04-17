Fecha 15 del Torneo Apertura: así se juega la jornada que tendrá al Superclásico como plato fuerte

El Torneo Apertura pondrá en marcha este viernes la decimoquinta fecha, en un tramo del campeonato que comienza a perfilar a los primeros clasificados a los playoffs.

La jornada se abrirá con el cruce entre Unión de Santa Fe y Newell’s, desde las 20:30 en el estadio 15 de Abril, en un partido que enfrentará a dos equipos con presentes diferentes pero con la necesidad de sumar puntos.

El conjunto santafesino llega en zona de clasificación dentro de la Zona A, mientras que el equipo rosarino busca recuperar terreno tras un arranque irregular.

El Superclásico, eje de la fecha

Dentro del Torneo Apertura, el partido que concentrará la mayor atención será el Superclásico entre River y Boca, que se disputará el domingo desde las 17 en el estadio Monumental.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet viene de conseguir una victoria importante y busca consolidarse en los primeros puestos de la tabla, mientras que Boca atraviesa un buen momento, con una racha invicta que lo mantiene como uno de los protagonistas del certamen.

River y Boca jugarán el domingo.

El encuentro no solo tendrá impacto por la rivalidad histórica, sino también por su peso en la pelea por la clasificación a la siguiente fase.

Otros encuentros que pueden definir posiciones

La fecha 15 del Torneo Apertura también contará con partidos importantes para la definición de cada zona.

Independiente recibirá a Defensa y Justicia el sábado a las 19:30, con la necesidad de sostener su lugar en los puestos de clasificación. Racing, en tanto, visitará a Aldosivi el domingo a las 13:30.

San Lorenzo, por su parte, cerrará su participación el lunes cuando enfrente a Vélez desde las 19:30, también obligado a sumar para mantenerse en carrera.

Además, los líderes de cada zona tendrán compromisos exigentes en un fin de semana que puede empezar a marcar el rumbo de la competencia.

Programación completa

Viernes 17/4:

Unión de Santa Fe - Newell´s a las 20:30

Sábado 18/4:

Gimnasia y Esgrima (LP) - Estudiantes (RC) a las 15

Instituto de Córdoba - Estudiantes (LP) a las 17:15

Independiente - Defensa y Justicia a las 19:30

Argentinos Juniors - Atlético Tucumán a las 21:45

Domingo 19/4:

Aldosivi de Mar del Plata - Racing a las 13:30

River - Boca a las 17

Rosario Central - Sarmiento a las 20:30

Talleres de Córdoba - Deportivo Riestra a las 20:30

Lunes 20/4: