Trump afirmó que Irán no puede “chantajear” a EE.UU. con el cierre del estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán no puede “chantajear” a su país mediante el cierre del estrecho de Ormuz y sostuvo que espera definiciones sobre las negociaciones en curso “para el final del día”.

Las declaraciones se dieron en medio de una nueva escalada de tensión tras el bloqueo del paso marítimo por parte de Irán, una vía estratégica para el comercio internacional de petróleo. El mandatario estadounidense aseguró que, pese a las medidas adoptadas por Teherán, las conversaciones continúan. “Estamos hablando con ellos. No pueden chantajearnos”, expresó.

El conflicto se intensificó luego de que Irán volviera a cerrar el estrecho, pocas horas después de haber habilitado el tránsito. En paralelo, se reportaron ataques contra buques que intentaban atravesar la zona, lo que elevó la preocupación internacional, publicó La Nación con información de AFP y AP.

Desde el gobierno iraní indicaron que el control del estrecho volvió a estar bajo una estricta supervisión de sus fuerzas armadas y advirtieron que el paso seguirá restringido mientras continúe el bloqueo estadounidense sobre sus puertos.

La disputa se desarrolla en el marco de una tregua impulsada por Estados Unidos cuyo plazo tiene como fecha límite el 22 de abril. Entre las condiciones para sostener el acuerdo figuraba la apertura del estrecho de Ormuz, aunque las decisiones de ambas partes generaron nuevas tensiones.

Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Saed Khatibzadeh, cuestionó la postura estadounidense y sostuvo que Washington no puede imponer condiciones mientras Irán intenta garantizar el tránsito seguro.

En tanto, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní informó que recibió propuestas de Estados Unidos a través de intermediarios, aunque aclaró que aún se encuentran en evaluación y no hubo una respuesta oficial.

Además, desde Teherán señalaron que mantendrán el control total del tráfico marítimo en la zona hasta que finalice el conflicto y se alcance una solución duradera. También anticiparon que podrían aplicar controles más estrictos sobre los buques que circulen por el estrecho.

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos clave para el comercio energético global, por lo que cualquier interrupción en su funcionamiento genera impacto inmediato en los mercados internacionales y en la estabilidad geopolítica de la región.