Despliegan operativo integral de limpieza y mejoras en barrios tras lluvias en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Desde el municipio informaron a Elonce que se ejecutan tareas coordinadas en distintos sectores de la ciudad. Buscan dar respuesta a reclamos vecinales tras las intensas precipitaciones.
El municipio de Paraná desplegó un operativo integral de limpieza y reacondicionamiento en distintos barrios tras las intensas lluvias registradas en los últimos días, con intervención de múltiples áreas y equipos de trabajo.
El subsecretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, confirmó a Elonce que las tareas comenzaron desde las primeras horas del sábado, aprovechando la mejora en las condiciones climáticas.
Según explicó, la semana previa estuvo marcada por complicaciones en la rutina diaria debido al volumen de agua caída, lo que obligó a reforzar las acciones en territorio.
Uno de los puntos donde se concentraron los trabajos fue barrio Corrales, donde se detectaron anegamientos y diversas problemáticas tras las precipitaciones. Allí se realizaron tareas de perfilado de calles, desmalezado en sectores clave como plazas y ochavas, además de operativos de limpieza general.
El funcionario destacó que el objetivo es brindar soluciones integrales y mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad.
Trabajo articulado con vecinos
Hirschfeld señaló que las intervenciones fueron previamente coordinadas con comisiones vecinales, con quienes se realizaron recorridas para relevar necesidades.
En ese marco, el municipio asumió compromisos para dar respuestas concretas en plazos definidos. “Es un trabajo articulado que realizamos con los vecinos, escuchando sus necesidades”, expresó.
El funcionario reconoció que las lluvias generaron un alto número de reclamos, los cuales ya fueron relevados por el municipio. En ese sentido, aseguró que las intervenciones se realizan de manera planificada para atender las situaciones más urgentes.
Planificación en distintos sectores
Las tareas se extenderán a otras zonas de la ciudad, como Bajada Grande y San Agustín, donde también se registraron reclamos vinculados a las lluvias. Además, se programaron nuevas intervenciones en el oeste de la capital entrerriana, incluyendo trabajos en calle Galán.
El operativo también contempla acciones de bacheo y mantenimiento vial en sectores donde se realizaron reparaciones de infraestructura.
Desde el área indicaron que se mantienen activos distintos frentes de trabajo para atender las demandas en toda la ciudad. Entre ellos, se destacan tareas de conservación vial, limpieza urbana y mantenimiento de espacios públicos.
Hirschfeld remarcó que el objetivo es sostener la presencia territorial y avanzar en la puesta en condiciones de los barrios tras el temporal.