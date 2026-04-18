Golf croquet: Paraná recibe la primera fecha del circuito entrerriano con más de 300 participantes

Paraná vuelve a ser epicentro de una disciplina que no deja de sumar adeptos. Este sábado se desarrolla la primera fecha del circuito entrerriano de golf croquet, una actividad que combina estrategia, precisión y recreación, y que en los últimos años tuvo un fuerte crecimiento en la capital entrerriana.

La jornada tiene lugar en las instalaciones del Club Don Bosco, donde se reúnen competidores de distintos puntos de Entre Ríos y también visitantes de otras provincias. El torneo lleva el nombre de Roberto Romero, en homenaje a un histórico árbitro y jugador recientemente fallecido.

Gran convocatoria en Don Bosco

El presidente de la Asociación de Golf Croquet y creador de la disciplina, Javier Comas, destacó la realización del evento tras varias suspensiones por cuestiones climáticas.

“Estamos muy contentos. Después de varias suspensiones que hemos tenido por el tema climático, hemos podido realizar esta primera fecha del circuito entrerriano de golf croquet”, expresó.

Además, remarcó la magnitud de la convocatoria: “Más de 300 competidores y gente que acompaña a las delegaciones, así que calculamos unas 350 personas en el predio”.

Golf croquet.

Delegaciones de toda la región

En el predio paranaense se dieron cita jugadores de Santa Fe y de numerosas localidades entrerrianas como Nogoyá, Victoria, Villaguay, Gualeguaychú, Aldea Brasilera, Colonia Avellaneda y San Benito, entre otras.

Comas también subrayó que Paraná es la cuna del golf croquet, ya que concentra la mayor cantidad de grupos organizados y practicantes de la provincia.

Presidente de la Asociación de Golf Croquet y creador de la disciplina, Javier Comas.

Un deporte inclusivo y social

La competencia contempla ramas femenina, masculina y mixta. La inscripción está abierta desde los 50 años, aunque uno de los rasgos distintivos de esta disciplina es que permite competir a personas de distintas edades sin grandes ventajas físicas.

“Es un deporte de caminar, de mucha concentración, y no hay tanta diferencia entre edades”, explicó el dirigente.

Más allá de la competencia, desde la organización remarcaron el espíritu recreativo del encuentro. “Queremos que vengan a compartir, a jugar, a competir, pero sobre todo que sean amigos”, sostuvo Comas.

Homenajes y crecimiento sostenido

Durante la jornada también se realizó un reconocimiento a una jugadora de Mariano Moreno, de 91 años, que anunció su retiro de la actividad.

El circuito 2026 comienza así con una fuerte señal de crecimiento para el golf croquet, una disciplina que encontró en Paraná uno de sus principales motores y que sigue sumando participantes temporada tras temporada.