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Una niña santafesina se consagró campeona mundial de patín en la categoría mini

María Pía Camuglia Yost tiene 10 años, brilló en la Artistic World Cup 2026 y se quedó con el primer puesto en su categoría. Emotivo mensaje tras su consagración.

17 de Abril de 2026
María Pía Camuglia Yost en la Artistic World Cup 2026
María Pía Camuglia Yost en la Artistic World Cup 2026 Foto: Instagram

María Pía Camuglia Yost tiene 10 años, brilló en la Artistic World Cup 2026 y se quedó con el primer puesto en su categoría. Emotivo mensaje tras su consagración.

El patín artístico argentino suma una nueva historia de orgullo: la santafesina María Pía Camuglia Yost, con tan solo 10 años, se consagró campeona mundial en la categoría mini de la Artistic World Cup 2026, disputada en Buenos Aires.

 

La patinadora logró imponerse en su categoría y subir a lo más alto del podio, consolidándose como una de las grandes promesas del patín artístico a nivel internacional.

Mar&iacute;a P&iacute;a Camuglia Yost en la Artistic World Cup 2026. (FOTO: Instagram)
María Pía Camuglia Yost en la Artistic World Cup 2026. (FOTO: Instagram)

 

Tras la consagración, compartió su emoción en redes sociales junto a imágenes del momento de la premiación. “Detrás de esta medalla hay un gran trabajo”, expresó, reflejando el esfuerzo y la dedicación que hay detrás de su logro.

 

En su mensaje, también agradeció especialmente a su entrenadora, María Cecilia Ardanaz, a quien destacó por su compromiso, paciencia y acompañamiento en cada entrenamiento. “Gracias por la motivación y por lo que estamos construyendo”, escribió.

Mar&iacute;a P&iacute;a Camuglia Yost en la Artistic World Cup 2026. (FOTO: Instagram)
María Pía Camuglia Yost en la Artistic World Cup 2026. (FOTO: Instagram)

 

Además, dedicó unas palabras a su familia, resaltando el apoyo constante en su carrera deportiva: “Gracias mamá y papá por hacer todo posible, por ser mi gran apoyo en esta carrera que es mi pasión y felicidad”.

Mar&iacute;a P&iacute;a Camuglia Yost en la Artistic World Cup 2026. (FOTO: Instagram)
María Pía Camuglia Yost en la Artistic World Cup 2026. (FOTO: Instagram)

Los inicios de la pequeña deportista

 

Camuglia Yost inició su formación a los tres años en el Club Maciel, Santa Fe y luego se integró a grupos de Rosario. Actualmente combina entrenamientos en su pueblo con viajes semanales a Buenos Aires.

Mar&iacute;a P&iacute;a Camuglia Yost en la Artistic World Cup 2026. (FOTO: Instagram)
María Pía Camuglia Yost en la Artistic World Cup 2026. (FOTO: Instagram)

 

Su madre, Nadia Yost, explicó a RTS Medios el proceso de crecimiento deportivo: “Empezamos a ver que tenía condiciones y un profe nos dijo por qué no la hacíamos competir”.

 

“Es mucho esfuerzo, un gran equipo, la acompañamos mucho por su corta edad”, señaló Nadia, quien destacó la organización familiar para sostener la actividad.

Mar&iacute;a P&iacute;a Camuglia Yost en la Artistic World Cup 2026. (FOTO: Instagram)
María Pía Camuglia Yost en la Artistic World Cup 2026. (FOTO: Instagram)

 

María Pia definió su objetivo dentro del deporte: “Ser la mejor patinadora del mundo”.

Temas:

María Pía Camuglia Yost patinaje artistico mundial de patin
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