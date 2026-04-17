Central Entrerriano ganó un duelo clave: "Pudimos sacar el punto, que es lo que queríamos”

REDACCIÓN ELONCE
Central Entrerriano logró un triunfo clave ante Gimnasia y Esgrima La Plata por 90 a 84 y se adelantó en la serie de Playoffs de La Liga Argentina.
Central Entrerriano dio un paso firme en los Playoffs de La Liga Argentina al derrotar por 90 a 84 a Gimnasia y Esgrima La Plata en un partido que se resolvió en tiempo suplementario. El conjunto de Gualeguaychú logró hacerse fuerte como local y se adelantó 1-0 en una serie que promete ser intensa y muy disputada.
El encuentro tuvo un desarrollo cambiante, con un dominio claro del equipo entrerriano durante la primera mitad, donde logró construir una ventaja superior a los 20 puntos. Sin embargo, distintas circunstancias modificaron el rumbo del juego y obligaron a un cierre mucho más apretado.
Tras el partido, el entrenador Martín Pascal analizó en profundidad lo ocurrido y dejó en claro que el equipo debió sobreponerse a múltiples adversidades para quedarse con el triunfo.
Un arranque que superó las expectativas
El inicio del partido mostró a un Central Entrerriano sólido, a pesar de llegar con casi 20 días sin competencia oficial. En ese sentido, el propio entrenador explicó: “Fue un partido que sabíamos que dentro de lo planificado, podíamos encontrarnos con un inicio por este parate de 20 días debido a que evitamos la Reclasificación y pasamos directamente a esta etapa. Veníamos sin ritmo de básquet y nos íbamos a encontrar con un equipo que venía de una serie muy larga, con mucho desgaste, pero venía en modo Playoffs”.
Lejos de mostrar falta de ritmo, el equipo sorprendió con una actuación convincente desde lo colectivo. Pascal remarcó este aspecto al señalar: “Me sorprendió el inicio nuestro, no la energía que nos caracteriza porque la debemos tener. Sí me sorprendió que basquetbolísticamente estábamos con buenas sensaciones. Me parece que el torneo nunca había parado para nosotros y por ello es que ese primer tiempo salió todo como lo planificamos y se dio esa diferencia de más de 20 puntos”.
Ese rendimiento permitió dominar el juego durante gran parte del primer tiempo, con una ofensiva fluida y una defensa que limitó las opciones del rival.
Un partido que cambió por las adversidades
El desarrollo comenzó a complicarse en el segundo cuarto, cuando el equipo sufrió dos bajas sensibles. Sobre ese momento, Pascal explicó: “Pasaron cosas durante el partido, tuvimos la lesión de uno de nuestros jugadores –con Cristian Pérez, que sufrió un esguince- y la descalificación de nuestro extranjero –Joao Castillo-. Nos quedamos sin dos jugadores importantísimos a mitad del segundo cuarto y con muchos partidos por jugar. Tenemos una rotación muy corta y en el tercer cuarto sabíamos que ellos iban a dar una muestra de carácter para ver si podían volver al juego”.
Estas ausencias impactaron directamente en el rendimiento del equipo, que comenzó a sentir el desgaste físico. El entrenador detalló: “Los jugadores empezaron a sentir el parate de estos 20 días, de no tener partidos reales y algunos jugadores, como Zenclussen, estaban acalambrados del gemelo. Cuando queríamos acordar, estábamos con una rotación muy corta, un desgaste importante porque hubo muchos jugadores con minutos consecutivos y ante un equipo que tiene jugadores de mucha jerarquía, que saben jugar estos momentos y no se entregan”.
Gimnasia aprovechó ese contexto para crecer en el partido y llevarlo a un final cerrado, donde cada posesión fue determinante.
El carácter como sello en el cierre
En el tramo decisivo, Central Entrerriano mostró personalidad para sostener el resultado. A pesar de haber perdido la amplia ventaja inicial, logró mantenerse competitivo y forzar el tiempo suplementario.
En ese momento crítico, el equipo volvió a encontrar respuestas desde lo anímico y lo colectivo. Pascal lo resumió con claridad: “Nos llevaron a un final cerrado y en el tiempo extra pudimos sacar algo que ya tiene bastante tiempo que es el carácter, la localía fuerte, la entrega y sobreponerse a dificultades como nos pasó en este partido. Pudimos sacar el punto, que es lo que queríamos”.
El triunfo no solo significó el primer punto en la serie, sino también una muestra de fortaleza en un contexto adverso, algo que el equipo ya había demostrado durante la temporada.
Figuras y funcionamiento del equipo
Más allá del rendimiento colectivo, hubo jugadores que se destacaron en momentos clave. Entre ellos, Aquiles Montani Wortzel volvió a ser determinante en ofensiva. Sobre su rol, el entrenador afirmó: “Es nuestro goleador, es un jugador que juega todo el tiempo con el balón en sus manos, necesita encontrar sus tiros y confiamos mucho en él y en Nico Reynoso, que en el suplementario dio la cara”.
Reynoso, precisamente, fue una de las piezas clave en el tiempo extra, aportando soluciones cuando el equipo más lo necesitaba. Este tipo de respuestas refuerzan la idea de un plantel que busca distribuir responsabilidades.
En ese sentido, Pascal explicó la identidad del equipo: “Somos un equipo de ofensiva muy balanceada, en donde intentamos no depender de tales jugadores, de llevar el juego dependiendo el momento y tenemos en cuenta el rival para saber dónde atacar”.
El objetivo de cara al próximo partido
Con la ventaja inicial asegurada, Central Entrerriano ya piensa en el segundo juego de la serie, donde buscará consolidar su posición y acercarse a la clasificación.
El desafío estará en sostener la intensidad y corregir los errores que permitieron la reacción del rival. También será clave la recuperación física de los jugadores, teniendo en cuenta el desgaste acumulado.
Sobre lo que viene, el entrenador fue claro en sus intenciones: “Vamos a intentar de cerrar el partido, de que siga yendo por los caminos y por dónde nosotros queremos”.