Vuelve el público visitante al Ascenso: la prueba será con dos partidos en la Primera Nacional

El regreso del público visitante en la Primera Nacional comenzó a tomar forma tras el anuncio realizado por la Asociación del Fútbol Argentino, que presentó una prueba piloto considerada “histórica” para el fútbol argentino. La iniciativa se dio a conocer en el predio de Ezeiza y marcará el retorno paulatino de ambas hinchadas en un torneo doméstico.

El plan tendrá su debut este sábado a las 16.30 con el encuentro entre Quilmes Atlético Club y Club Atlético Nueva Chicago, mientras que continuará el domingo con el duelo entre Club Atlético Colegiales y Club Atlético Temperley. Estos partidos servirán como prueba inicial para evaluar el funcionamiento del operativo de seguridad y la convivencia de ambas parcialidades.

Durante la presentación, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, destacó el significado de la medida: “Es un día histórico para el Ascenso. Volver a tener la posibilidad de jugar con los dos públicos en un torneo doméstico nos llena de orgullo”.

Un desafío con responsabilidad compartida

Tapia también hizo hincapié en la necesidad de compromiso colectivo para sostener la iniciativa: “Acompañemos esta posibilidad para que las familias vuelvan a los estadios”. En ese sentido, remarcó que el objetivo es recuperar el folclore del fútbol argentino sin perder de vista las condiciones de seguridad.

Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, explicó que la medida forma parte de un proceso progresivo: “Arrancó con la Copa Argentina, siguió con algunos partidos de la Liga Profesional y ahora damos este paso en el Ascenso. Queremos que la fiesta del fútbol sea de la familia”.

En la misma línea, el titular de la APreViDe, Guillermo Cimadevila, acompañó el lanzamiento junto a dirigentes y referentes de los clubes involucrados, en un esquema que apunta a erradicar la violencia en los estadios.

Expectativas de clubes y protagonistas

Desde las instituciones participantes, el presidente de Quilmes, Carlos Giulianetti, valoró la designación de su estadio como sede inicial: “Esto va a ser el puntapié para que el fútbol vuelva a ser lo que era”. En tanto, el titular de Nueva Chicago, Rodolfo Block, resaltó la importancia para los hinchas visitantes.

Dentro del campo, los capitanes también se expresaron sobre la medida. Gonzalo Marinelli, de Quilmes, consideró que “es un orgullo volver al folclore del fútbol”, mientras que Emiliano Méndez, de Chicago, subrayó: “Tenemos un compromiso muy grande para que todo salga bien”.

De esta manera, el partido entre Quilmes y Nueva Chicago se convirtió en una instancia clave para evaluar el futuro del regreso de los visitantes en el fútbol argentino, en un intento por recuperar una tradición que había quedado relegada por cuestiones de seguridad.

El último partido

El último partido con ambas parcialidades se llevó a cabo el 25 de junio de 2007, cuando Nueva Chicago y Tigre disputaban la promoción por un lugar en Primera División, el cual sería ganado por el “Matador” por 2-1, imponiéndose por 3-1 en el resultado global y logrando el ascenso tras 27 años.

La tragedia que originó la suspensión del público visitante se dio tras la derrota del “Torito” de Mataderos, con una invasión del público al campo de juego que terminó con amenazas a los jugadores, 14 heridos y un muerto.

La víctima fatal era Marcelo Cejas, de 41 años, que fue alcanzado por el lanzamiento de una piedra y fue posteriormente golpeado en el piso hasta fallecer, por un grupo de hinchas de Chicago.

El escándalo mencionado llevó a la AFA a tomar la decisión de prohibir el ingreso de hinchada visitante en el ascenso, que se mantuvo hasta el próximo fin de semana, aunque cabe destacar que hubo una excepción provisoria, en la temporada 2011/12, con la llegada de River Plate a la categoría.