Escuela Técnica Nº1 presentó su auto eléctrico en Sala Mayo: "Esto es posible gracias a las ganas de los chicos"

REDACCIÓN ELONCE
La Escuela Técnica Nº1 presentó su auto eléctrico en Sala Mayo, en el marco de un proyecto educativo que lleva una década de desarrollo. Estudiantes y autoridades de la comunidad educativa dialogaron con Elonce.
La Escuela Técnica Nº1 presentó su auto eléctrico en Sala Mayo durante un evento que reunió a estudiantes, docentes y autoridades educativas, mostrando el resultado de un trabajo sostenido que lleva aproximadamente diez años de desarrollo dentro de la institución.
El rector Daniel Moralli destacó la trayectoria del proyecto y el esfuerzo colectivo que lo sostiene. “La idea es presentar los autos que se han ido construyendo, convocar sponsors y agradecer a quienes nos han acompañado a lo largo de estos años, así como a la comunidad educativa”, expresó a Elonce.
La iniciativa forma parte de una competencia de vehículos eléctricos de emisión cero, donde los estudiantes aplican conocimientos técnicos en un entorno real de aprendizaje. “La competencia se basa en una carrera, que consta de varias instancias con vehículos 100% eléctricos”, explicó el directivo.
Trabajo colaborativo entre instituciones educativas
Uno de los aspectos destacados de la presentación fue la articulación entre escuelas técnicas. La Escuela Técnica Nº100 colaboró en la confección de la carrocería del vehículo, aportando su experiencia en el trabajo con fibra de vidrio.
Este trabajo conjunto permitió mejorar el diseño del auto y fortalecer el intercambio de conocimientos entre estudiantes de ambas instituciones.
Evolución del proyecto y aprendizaje estudiantil
El proyecto del auto eléctrico ha tenido una evolución constante desde sus primeras ediciones, donde los recursos eran limitados. “La primera vez, como que no tenés sponsor, te la arreglás con lo poco que tenés”, recordaron durante la presentación.
Con el paso del tiempo, el desarrollo técnico avanzó hacia materiales más complejos y profesionales, incorporando fibra de vidrio y sistemas mecánicos más sofisticados.
El rector resaltó el valor pedagógico de la experiencia: “Es orgullo y agradecimiento porque nada de esto es posible si no fuese por todos, por la conjugación de todos los esfuerzos y, sobre todo, de los chicos que tienen todas esas ganas de hacer”.
Voces de los estudiantes y proyección a futuro
Los estudiantes también fueron protagonistas del evento. Valentín, integrante del grupo mecánico, explicó su rol en el proyecto: “Nos encargamos de la soldadura del chasis, del armado de las ruedas, frenos, motor, sistema de dirección”.
Otra de las participantes, Bárbara, destacó su formación y proyección profesional: “Vengo participando desde el 2024. Me gustaría estudiar ingeniería industrial”.
Ambos testimonios reflejan el impacto del proyecto en la formación técnica y vocacional de los estudiantes.