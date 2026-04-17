El titular del PAMI cuestionó el paro de médicos de cabecera y dijo que se garantizó la atención

La atención en PAMI durante el conflicto con médicos de cabecera fue garantizada pese a las dificultades registradas en distintas ciudades del país, según afirmó el director ejecutivo de PAMI, Esteban Leguízamo, al dialogar con Elonce y brindar precisiones sobre la situación que generó incertidumbre entre los afiliados.

El funcionario sostuvo que la medida no correspondió a un paro formal, sino a un incumplimiento contractual por parte de algunos profesionales. “No fue un paro, sino un incumplimiento de contrato”, afirmó a Elonce, al tiempo que aclaró que los médicos de cabecera no son empleados del organismo, sino prestadores bajo modalidad de locación de servicios.

En ese sentido, explicó que los profesionales deben cumplir con determinadas exigencias establecidas en los convenios firmados con el instituto, lo que derivó en el conflicto reciente. “Ellos tienen un contrato firmado donde se comprometen a diferentes exigencias que tiene el instituto”, precisó.

Diferencias en la interpretación del conflicto

Leguízamo remarcó que, a pesar de la situación, la atención médica continuó brindándose con normalidad en la mayoría de los casos. Según indicó, el universo de incumplimientos fue reducido en relación a la totalidad de prestadores. “Tenemos 8.000 médicos de cabecera en todo el país y este incumplimiento ha sido bastante escaso”, aseguró.

Asimismo, buscó llevar tranquilidad a los afiliados al señalar que el servicio se mantuvo activo durante los días de conflicto. “La atención va a seguir teniendo la atención garantizada a todos nuestros afiliados”, enfatizó al dialogar con Elonce.

En paralelo, destacó que en algunas ciudades, como Paraná, los profesionales ya retomaron sus tareas habituales, lo que permitió restablecer completamente la atención en centros de salud y consultorios vinculados al sistema.

El eje del reclamo y los cambios en el sistema

Uno de los puntos centrales del conflicto estuvo vinculado al esquema de remuneración de los médicos de cabecera. En ese marco, el titular del PAMI explicó que el organismo implementó modificaciones en el sistema de pago, lo que derivó en diferencias con los prestadores.

“El punto de partida son los 2.100 pesos de la cápita, que en el sistema anterior eran 950”, detalló, y subrayó que la actualización representó un "incremento del 120%", dijo. Según explicó, este nuevo esquema establece un pago fijo por afiliado, independientemente de la cantidad de consultas realizadas.

De esta manera, un médico con mil afiliados asignados percibe una suma determinada por ese total, sin variación según la demanda efectiva de atención. “Va a cobrar eso atienda uno, diez, cien o no atienda a nadie”, describió al dialogar con Elonce.

Auditorías y control del gasto

El funcionario también se refirió a los cambios en los mecanismos de control que impulsó la actual gestión del organismo, los cuales fueron señalados como otro factor que incidió en el conflicto con los profesionales.

En ese sentido, explicó que anteriormente existían pagos adicionales vinculados a prácticas o prestaciones, que ahora fueron revisados tras detectarse inconsistencias. “En las auditorías, se estableció que había desvíos muy importantes con respecto a lo que se transmitía y a lo que realmente recibía el afiliado y esto tenía un importante impacto económico”, afirmó Leguízamo.

Leguízamo sostuvo que la decisión de reforzar los controles respondió a la necesidad de ordenar el funcionamiento del instituto y garantizar el uso eficiente de los recursos. “Tenemos que cuidar nuestro presupuesto, porque en definitiva, es plata de nuestros afiliados y de todos los ciudadanos argentinos”, expresó.

Negociaciones en curso

En cuanto al estado actual de la situación, el titular del PAMI indicó que las negociaciones con los médicos continúan abiertas y que aún no se alcanzó un acuerdo definitivo. “Se está conversando porque todavía no se ha finalizado la negociación”, señaló en referencia a las reuniones de diálogo y negociación que mantienen.

En esa línea, destacó la importancia del diálogo permanente con todos los prestadores del sistema de salud. “Nosotros mantenemos el diálogo permanente con todos nuestros prestadores”, afirmó a Elonce, y agregó que el vínculo es necesario para el funcionamiento del organismo.

El funcionario también dejó en claro que las modificaciones en el esquema de pagos podrán ajustarse en función de las conversaciones en curso. “Tendremos las modificaciones que en relación se merezcan y que el instituto pueda afrontar”, indicó.

Cobertura de medicamentos y prestaciones

Otro de los puntos abordados durante la entrevista con Elonce fue la cobertura de medicamentos, una de las principales preocupaciones de los afiliados en el contexto del conflicto.

Leguízamo aseguró que el organismo mantiene una amplia cobertura en este aspecto y que no se registraron cambios significativos. “No hay ninguna obra social del sistema que dé la cobertura que da el instituto en relación a los medicamentos”, afirmó.

En particular, destacó que muchas patologías cuentan con cobertura total. “Hay coberturas del 100% en enfermedades crónicas y enfermedades importantes para nuestros afiliados”, detalló.

Subsidios y asistencia a afiliados

Además, recordó la existencia del subsidio social, una herramienta destinada a garantizar el acceso a medicamentos para quienes no pueden afrontar su costo. “Aquel que por algún motivo no puede afrontar algún gasto puede solicitar el subsidio social y PAMI le va a cubrir el 100% de ese medicamento”, explicó a Elonce.

El titular del organismo subrayó que la prioridad de la gestión es asegurar la prestación de servicios a los afiliados. “Trabajamos todos los días porque pensamos que nuestro foco tiene que ser el afiliado”, sostuvo.

Finalmente, remarcó que el objetivo central es que cada beneficiario reciba la atención que necesita en tiempo y forma. “Tiene que recibir la prestación que realmente necesita”, concluyó.