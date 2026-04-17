Salarios vs inflación: los ingresos volvieron a perder poder adquisitivo en febrero

Es el cuarto mes consecutivo que quedan por debajo del IPC.

El índice de salarios registró un aumento del 2,4% en febrero, aunque volvió a ubicarse por debajo de la inflación del mismo período, que alcanzó el 2,9%, según datos oficiales. De esta manera, los ingresos continúan perdiendo poder adquisitivo frente al avance de los precios.

La dinámica se repitió respecto de enero, cuando los salarios subieron 2,5% mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó también un 2,9%. Esto refleja una tendencia sostenida en la que los ingresos no logran acompañar el ritmo inflacionario.

El único segmento que logró superar la inflación en febrero fue el de los trabajadores informales, cuyos ingresos crecieron un 4,6% mensual, ubicándose 1,7 puntos porcentuales por encima del IPC.

Caída del poder adquisitivo y brecha entre sectores

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la variación interanual de los salarios fue del 35,8%, mientras que el acumulado del primer bimestre del año alcanzó el 5%.

De esta forma, los salarios acumulan cuatro meses consecutivos de pérdida frente a la inflación. La última vez que el índice salarial superó al IPC fue en octubre de 2025, cuando los salarios crecieron 2,5% frente a una inflación del 2,3%.

El sector registrado, que incluye trabajadores públicos y privados, continúa sin mostrar recuperación en términos reales, acumulando seis meses consecutivos de caída frente a la inflación.

Comportamiento por sectores

En el desglose sectorial, el salario del sector privado registrado aumentó un 1,6%, quedando 1,3 puntos porcentuales por debajo de la inflación de febrero. En tanto, el sector público avanzó un 2,3%, también por debajo del IPC, con una diferencia negativa de 0,6 puntos.

Por su parte, el sector privado no registrado fue el único que mostró un desempeño positivo en términos reales, con una suba del 4,6% mensual.

En la comparación interanual, el informe del INDEC detalló que el sector privado registrado creció 27,6%, el sector público 27,4% y el informal 75,1%, evidenciando disparidades entre los distintos segmentos del mercado laboral.