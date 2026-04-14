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Economía Las cifras oficiales de marzo

La canasta básica aumentó 2,6% y una familia necesitó más de $1.430.000 para no ser pobre

En paralelo a la inflación del mes pasado, el INDEC informó los valores que determinan la línea de pobreza e indigencia en el país. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.434.464 para no ser pobre.

14 de Abril de 2026
El costo de vida.
El costo de vida. Foto: (web)

En paralelo a la inflación del mes pasado, el INDEC informó los valores que determinan la línea de pobreza e indigencia en el país. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.434.464 para no ser pobre.

La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó 2,6% en marzo de 2026. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.434.464 para no ser pobre, según el INDEC.

 

Este indicador acumuló un alza de 30,4% en los últimos 12 meses. La suba mensual de la CBT estuvo por debajo del índice de inflación general de marzo, que fue 32,6%.

 

Por su parte, la canasta básica alimentaria (CBA), que marca la línea de la indigencia, subió 2,2% en marzo. Así, ese hogar requirió de $658.011 para cubrir las necesidades alimentarias básicas para subsistir.

 

Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de pobreza

 

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en marzo, el INDEC señaló:

 

-Una persona necesitó $464.227 para no estar bajo la línea de pobreza.

 

-Un hogar de tres personas, compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61, requirió $1.142.001 en marzo para no ser pobre.

 

-Una familia de cuatro integrantes, conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho, necesitó un ingreso mínimo de $1.434.464.

 

-Para un hogar compuesto por cinco personas, una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año, se requirió una suma de $1.508.740.

 

Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de indigencia

 

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en marzo fueron:

  • Una persona requirió $212.948.
  • Una familia de tres integrantes necesitó $523.853.
  • Los hogares con cuatro personas necesitaron $658.011.
  • Si conviven cinco personas, tuvieron que tener un ingreso de $692.083.

 

La inflación de marzo fue 3,4%

 

La inflación de marzo fue 3,4% -el dato más alto desde marzo de 2025 (3,7%)- y acumuló 9,4% en el primer trimestre del año, informó este martes el INDEC.

La variación mensual se aceleró 0,5 puntos porcentuales. El IPC nacional acumuló un aumento de 32,6% en los últimos 12 meses.

 

La división que registró la mayor incidencia en todas las regiones fue Alimentos y bebidas no alcohólicas. Por su parte, la división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Temas:

canasta básica ipc ingresos inflación Indigencia
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