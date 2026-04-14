La canasta básica aumentó 2,6% y una familia necesitó más de $1.430.000 para no ser pobre

La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó 2,6% en marzo de 2026. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.434.464 para no ser pobre, según el INDEC.

Este indicador acumuló un alza de 30,4% en los últimos 12 meses. La suba mensual de la CBT estuvo por debajo del índice de inflación general de marzo, que fue 32,6%.

Por su parte, la canasta básica alimentaria (CBA), que marca la línea de la indigencia, subió 2,2% en marzo. Así, ese hogar requirió de $658.011 para cubrir las necesidades alimentarias básicas para subsistir.

Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de pobreza

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en marzo, el INDEC señaló:

-Una persona necesitó $464.227 para no estar bajo la línea de pobreza.

-Un hogar de tres personas, compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61, requirió $1.142.001 en marzo para no ser pobre.

-Una familia de cuatro integrantes, conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho, necesitó un ingreso mínimo de $1.434.464.

-Para un hogar compuesto por cinco personas, una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año, se requirió una suma de $1.508.740.

Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de indigencia

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en marzo fueron:

Una persona requirió $212.948.

Una familia de tres integrantes necesitó $523.853.

Los hogares con cuatro personas necesitaron $658.011.

Si conviven cinco personas, tuvieron que tener un ingreso de $692.083.

La inflación de marzo fue 3,4%

La inflación de marzo fue 3,4% -el dato más alto desde marzo de 2025 (3,7%)- y acumuló 9,4% en el primer trimestre del año, informó este martes el INDEC.

La variación mensual se aceleró 0,5 puntos porcentuales. El IPC nacional acumuló un aumento de 32,6% en los últimos 12 meses.

La división que registró la mayor incidencia en todas las regiones fue Alimentos y bebidas no alcohólicas. Por su parte, la división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.