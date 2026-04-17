Patronato ratificó a Marcelo Candia como director técnico hasta diciembre de 2026

REDACCIÓN ELONCE
La dirigencia confirmó la continuidad del entrenador al frente del plantel profesional de Primera Nacional. Destacaron su trayectoria en el club y su vínculo con el fútbol formativo.
La ratificación de Marcelo Candia como director técnico de Patronato, tras oficiar como interino, fue confirmada oficialmente por la Comisión Directiva del Club Atlético Patronato, que anunció la continuidad del entrenador al frente del plantel profesional hasta diciembre de 2026.
A través de un comunicado institucional, la dirigencia respaldó el trabajo del director técnico, quien asumió el desafío de conducir al primer equipo en una etapa clave de la temporada de la Primera Nacional. La decisión se enmarcó en la intención de sostener un proyecto deportivo con identidad propia.
Candia cuenta con una extensa trayectoria dentro del club, donde se desempeñó tanto como futbolista como en distintos roles dentro de la estructura del fútbol formativo.
Continuidad con identidad rojinegra
Desde la institución destacaron su conocimiento del club y su vínculo con las divisiones inferiores, aspectos que fueron considerados centrales para sostener su continuidad.
La dirigencia remarcó que la permanencia del entrenador apunta a consolidar un proceso que integre experiencia y desarrollo de juveniles, en línea con la identidad histórica del Rojinegro.
De esta manera, Patronato ratificó su apuesta por un proyecto deportivo a mediano plazo, con Candia como conductor del plantel profesional.
Inferiores e interinatos
Candia, con un paso destacado por las divisiones inferiores de la institución y protagonista en las recientes conquistas del equipo liguista junto a Leonardo Ferrero en la Liga Paranaense de Fútbol, asumió de manera interina tras la salida de Rubén Darío Forestello, quien renunció luego de una serie de resultados adversos.
Su debut se produjo con una victoria por 1 a 0 frente a Almagro, en condición de visitante, con un gol de Tomás Attis. Ese triunfo permitió al conjunto entrerriano alcanzar los 8 puntos y tomar algo de distancia de los últimos puestos. Tras el encuentro disputado en José Ingenieros, el entrenador dejó abierta la posibilidad de continuar en el cargo, al manifestar su disposición a dialogar con la dirigencia.
No fue la primera vez que Candia asumió la conducción del plantel en un contexto complejo. En mayo de 2024 se hizo cargo del equipo tras la salida de Walter Perazzo, y meses más tarde, en octubre, volvió a ocupar ese rol luego de la desvinculación de Diego Pozo. En aquella oportunidad, logró asegurar la permanencia en la categoría tras una victoria ante Guillermo Brown en Puerto Madryn.
En esta nueva etapa, el oriundo de Feliciano volvió a tomar las riendas del equipo tras la salida de Forestello, aunque en esta ocasión formaba parte del cuerpo técnico como asistente. Para su ciclo al frente del plantel, se rodeó de colaboradores con pasado en el club, entre ellos Gabriel Graciani, Diego Reynoso y Exequiel Paoloni.
En lo inmediato, Patronato se preparó para recibir a Deportivo Maipú por la décima fecha de la Primera Nacional, en la Zona B. El encuentro se disputará este sábado desde las 20, con arbitraje de Nahuel Viñas, y será clave para comenzar a revertir la posición del equipo en la tabla.