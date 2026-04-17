Paranaenses participaron del Mundial de Pelota a Mano en Mendoza: "Fue emocionante"

Martín Veloz y Cristian Oleinizak contaron su experiencia en el XII Mundial de Pelota a Mano

Los paranaenses Diego Veloz, Martín Veloz y Cristian Oleinizak, tres de cinco deportistas de la capital entrerriana, participaron en el XII Mundial Absoluto de Pelota a Mano, organizado por la Confederación Internacional de Pelota a Mano, en Mendoza y dialogaron con Elonce sobre la instancia deportiva.

“Fue una muy buena experiencia donde nuestro seleccionado de Argentina, con jugadores de distintas localidades y provincias como Mendoza, Entre Ríos y Buenos Aires, desarrolló un buen papel y fue una experiencia muy productiva. Esperamos continuar y que sirva para generar cada vez más adeptos al deporte”, contó Oleinizak, quien fue como seleccionador de los jugadores de Paraná.

Si bien inicialmente eran siete en el equipo, por cuestiones personales de los deportistas, asistieron solo cinco. En este mundial se compitió en cuatro modalidades, entre ellas el juego internacional y llargues. “Son disciplinas que no se juegan golpeando la pelota contra una pared, sino más bien similar al tenis, donde hay cinco jugadores de un lado y cinco del otro, con una dimensión del terreno de 70 metros de largo por 20 de ancho con algunas particularidades”, explicó el seleccionador.

“Es una posición de ataque y defensa, en el caso del llargues. En el juego internacional, cuando se inicia el punto, embocarle en un lugar a otro y también ganar terreno y puntos similar al tenis”, agregó.

El deporte como espacio de contención

Por su parte, Veloz explicó que ya tiene experiencias previas en mundiales y describió a esta participación en Mendoza como algo “emocionante”. “Salimos campeones en nuestra modalidad, fue un sueño. Jugué en Internacional, en llargues y partidos de fase de grupos de nuestra modalidad de cuatro paredes”, precisó.

Dado que no es una modalidad practicada en Paraná, los deportistas debieron entrenar por su lado y comprender las reglas. “Los países contra los que nos enfrentamos tienen esa modalidad autóctona, son muy buenos y dimos un buen papel en alguna de esas modalidades, pero el mejor papel fue en la nuestra”, valoró.

Veloz recordó que comenzó a jugar desde muy chico, hace unos 30 años. Sobre su interés por este deporte, reflexionó: “Significaba salir de cuestiones que había en casa o en el barrio y meterme con mucha ayuda. Ahora es lo mismo, intentar meter a chicos que se pueden desviar.

la gente es muy buena abrazando, acompañando y fue un buen camino a seguir”.

“En mi caso pasó eso, la separación de los padres y tuve un refugio muy lindo”, recordó.

Un deporte económico

Veloz se refirió a las ventajas de la disciplina pelota a mano, ya que solo se necesita el elemento y una pared. En esa línea, valoró los frontones en las escuelas, espacios utilizados para la práctica del deporte.

Veloz indicó que se encuentra en el desarrollo de una escuelita en el Rowing Club para adolescentes y adultos, los jueves y los sábados, con distintos horarios.

Quienes tengan interés deberán comunicarse al 3434 468 627.

Sobre las habilidades que deben tener los principiantes, señaló que basta “con tener ganas de divertirse”. “Cada uno va encontrando cuánto quiere competir o no, así se descubre si tenés reflejo, fuerza, coordinación motriz”, detalló.

Ambos deportistas explicaron las formas de distintas pelotas de acuerdo al lugar de origen, tales como Francia y Colombia.

Oleinizak destacó que en Paraná “hay muy buenos jugadores que se adaptan a participar en las distintas modalidades que han surgido”.

“Tuvimos la posibilidad o la oportunidad de participar de este evento tan importante pero no estamos solo, todos los clubes colaboran y hay mucha gente detrás, que siempre aportó y suma para que podamos estar en este tipo de eventos”, reconoció.

En su caso, dicta clases en el Club Echague y mencionó que en la Escuela Técnica N°1 General Francisco Ramírez también se juega, gracias a la cancha de frontball.