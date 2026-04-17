Aumento de sueldo confirmado para bancarios: cuál es el salario mínimo en abril

El aumento de sueldo para bancarios volvió a actualizarse en línea con la inflación y ya tiene impacto directo en los ingresos del sector financiero. Tras el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo de 2026, se aplicó una suba del 3,4% que elevó el salario mínimo inicial a $2.259.305,03.

Este nuevo incremento forma parte del esquema de actualización mensual acordado entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresariales, que busca mantener el poder adquisitivo frente a la suba sostenida de precios. El mecanismo, vigente desde hace varios meses, permite ajustar automáticamente los salarios sin necesidad de abrir negociaciones paritarias en cada período.

Con este ajuste, los trabajadores bancarios acumulan en el primer trimestre del año un incremento del 9,4% respecto de los salarios de diciembre de 2025. La actualización impacta en todas las remuneraciones, incluyendo tanto conceptos remunerativos como no remunerativos.

Cómo impacta el aumento en los salarios

El aumento de sueldo para bancarios no solo alcanza al salario básico inicial, sino que también se extiende a todos los adicionales que perciben los trabajadores del sector. Esto incluye bonificaciones convencionales y no convencionales, lo que amplifica el impacto real del incremento en los ingresos mensuales.

El esquema contempla que cada actualización se aplique sobre las remuneraciones brutas, normales y habituales, consolidando una base salarial que se ajusta mes a mes en función de la inflación oficial publicada por el INDEC.

Foto: Archivo Elonce.

De esta manera, el sector bancario se posiciona entre los que cuentan con un sistema más dinámico de actualización salarial, en un contexto económico donde la evolución de los precios continúa siendo un factor determinante.

El bono por el Día del Bancario

Otro de los puntos relevantes del acuerdo es la actualización del bono por el Día del Bancario, que también se ajusta de manera periódica. Con la última suba, el monto mínimo de este beneficio se fijó en $2.014.092,28 para la categoría inicial.

Este bono se abona cada 6 de noviembre y corresponde a una jornada considerada como feriado para los trabajadores del sector financiero. Al igual que los salarios, su valor continúa actualizándose en función de la inflación.

Foto: Archivo Elonce.

Desde el gremio anticipan que el monto final será considerablemente mayor hacia fin de año, ya que seguirá acumulando incrementos mensuales conforme avance el calendario inflacionario.