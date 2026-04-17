La Escuela de básquet “Amigos” del Club Talleres organiza un evento solidario este sábado

El partido solidario será este sábado a las 18:00

El Club Talleres, a través de su Escuela de Básquet “Amigos” celebrará este sábado a las 18:00 un partido solidario a beneficio del merendero Melenitas

Despeinadas de Puerto Sánchez. En ese sentido, Elonce dialogó con el director y entrenador Cristian “Pata” Gómez, quien explicó que en 2025 el grupo cumplió una década.

“Aprovechamos a jugar, a dar inicio a la temporada, que los chicos puedan un partido de básquet y colaborar con este merendero”, indicó Gómez.

Este sábado se recibirán las donaciones de 18 a 19:30, horario del partido. Se recolectarán alimentos no perecederos como arroz, fideos y latas de tomate.

Sobre la iniciativa, el director refirió: “Como club lo tenemos programado en la parte social, como Escuela "Amigos", que los chicos puedan vivenciar un partido. Generalmente invitamos a árbitros para que cobren las reglas básicas del deporte y que la familia pueda compartir un partido básquet con nuestros integrantes".

Cristian Gómez

Sobre la Escuela “Amigos”

El grupo está compuesto por los profesores Simón Gómez, Marco Balcar y Cristian Gómez y trabaja los martes de 16 a 17 y los sábados de 11 a 12. Concurren al espacio en total 66 personas, entre niños, jóvenes, adultos, personas con distinto grados de discapacidad. “Las puertas del club están abiertas todo el año para que se puedan sumar”, señaló Gómez.

Compartir la actividad con personas con discapacidad “es una alegría muy grande y lo que más disfruto”, para Gómez, “porque ellos se brindan, son muy

afectuosos, muy agradecidos”. En ese sentido, puso en valor el papel de lo afectivo y educativo.