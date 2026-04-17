Explosión en Villaguay: Lucía despertó y su evolución genera esperanza

La familia pudo verla y hablar con ella.

La explosión en Villaguay continúa generando conmoción, pero en las últimas horas se conocieron noticias alentadoras sobre la salud de Lucía, una de las tres personas afectadas por el trágico hecho ocurrido el pasado 27 de marzo en un bar de la ciudad.

Según informó su familia, la joven logró despertar y presenta signos de conciencia, lo que representa un avance significativo dentro de un cuadro que aún es delicado. Se trata de una evolución muy esperada por su entorno, que sigue de cerca cada parte médico.

Los familiares también pudieron tener contacto directo con ella. “Pudimos verla y logramos comunicarnos con ella para transmitirle tranquilidad. Aún no puede hablar, pero nos responde con movimientos de cabeza”, expresaron.

Un avance clave en medio de una recuperación compleja

El progreso de Lucía fue recibido con profunda emoción por sus seres queridos, quienes lo consideran un paso fundamental en el proceso de recuperación. Si bien el cuadro sigue siendo monitoreado, los signos actuales generan esperanza.

En ese marco, detallaron que el equipo médico comenzará a implementar un esquema de movilización progresiva. El objetivo es que la joven recupere fuerza física tras los días de internación.

Además, indicaron que sus parámetros clínicos se mantienen estables y que las curaciones evolucionan de manera favorable, lo que refuerza el optimismo.

Estado actual y seguimiento médico

A pesar de los avances, la familia aclaró que el proceso sigue siendo delicado. En los últimos días se registraron algunos episodios de fiebre.

No obstante, llevaron tranquilidad sobre este punto. Según explicaron, estos picos no revisten gravedad dentro del contexto general de su evolución.

El seguimiento médico continúa siendo permanente, con controles constantes para evitar complicaciones y acompañar cada etapa de la recuperación.

El acompañamiento y el pedido de la familia

Mientras avanza la evolución de Lucía, su entorno mantiene activo el pedido de acompañamiento y apoyo de la comunidad, que desde el primer momento se mostró cercana.

En ese sentido, también recordaron a las otras víctimas del hecho, que siguen atravesando su propio proceso de recuperación.

“Seguimos pidiendo por este milagro de Lucía, Martín y Nico. Sus fuerzas llegan”, expresaron, en un mensaje cargado de emoción y esperanza.