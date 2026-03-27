Hay tres heridos graves por la explosión en Villaguay: confirman que estallaron tubos de gas de 45 kilos

Una explosión ocurrió en Villaguay en horas de la noche de este viernes y ocasionó no solo daños materiales, sino también tres heridos de gravedad producto de las llamaradas en el comercio ubicado en la intersección de calles San Martín y 9 de Julio, a escasos metros del cine Berisso. Elonce accedió al estado de salud de las personas y que habría ocasionado dichas llamaradas.

Pasadas las 21 horas de este viernes, "hubo una llamarada tras la explosión que fue impresionante", remarcaron testigos que se encontraban a tan solo una cuadra de la explosión.

En el lugar no solamente hubo presencia de ambulancias, sino también de Bomberos Voluntarios y de policías, que trataban de mantener la calma en la zona.

Cuatro personas hospitalizadas: tres están graves

Según reportes locales, la explosión provocó daños materiales en el comercio afectado, aunque afortunadamente no se registraron víctimas fatales por el momento. Los heridos fueron trasladados a centros de salud para recibir atención médica y se evalúa su estado.

Según pudo conocer Elonce, tres de ellos se encuentran en grave estado (hombres de 43, 26 y 23 años) y serán trasladados al Instituto del Quemado.

La mujer, de 29, estaría fuera de peligro. Por el momento, se desconocen si eran empleados, clientes o transeúntes.

Foto: Captura de video.

La hipótesis de cómo se habría originado la explosión

Según confirmaron a Elonce fuentes policiales, mañana comenzarán las pericias a primera hora del día, donde detallaron que "se registraron explosiones de tubos de gas de 45 kilos", aunque por el momento se desconoce la causal.

En un primer momento, se habló de un escape de gas lo que habría generado la explosión, pero ahora las pericias serán claves para determinar cómo ocurrieron las llamaradas.