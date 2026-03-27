Tragedia en Urdinarrain: condenaron por homicidio culposo al conductor que causó una muerte

Alejo Cabrera fue condenado por homicidio culposo tras el vuelco de su camioneta en Urdinarrain que provocó la muerte de Giuliana Luján Cariaga Berardo.
Alejo Agustín Cabrera, conductor de la camioneta Toyota Hilux que volcó en la madrugada del 8 de diciembre de 2024 en Avenida Victorino de la Plaza, fue condenado este viernes por homicidio culposo. El siniestro provocó la muerte de Nilda Giuliana Luján Cariaga Berardo, de 18 años, y dejó heridas a sus dos acompañantes. Cabrera recibió una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación para conducir vehículos por seis años.
La condena se alcanzó mediante un juicio abreviado, acordado entre la fiscalía y la defensa, representada por Víctor Rebossio. En el marco de este acuerdo, Cabrera reconoció “lisa y llanamente su autoría y responsabilidad penal en los hechos”. Los delitos comprendidos fueron homicidio culposo agravado por exceso de velocidad, en concurso real con lesiones leves culposas, según lo previsto en el artículo 84 bis del Código Penal.
De acuerdo con la reconstrucción fiscal, el accidente se produjo cuando Cabrera circulaba a una velocidad mínima de 90 km/h —por encima del límite permitido en zona urbana— y con 0,52 gramos de alcohol en sangre. El vuelco provocó la muerte inmediata de Giuliana, cuyo cuerpo quedó atrapado bajo el techo del vehículo, y lesiones en sus otras dos acompañantes.
Atenuantes y determinación de la pena
Para fijar la pena, la fiscalía a cargo de Martina Cedrés tuvo en cuenta atenuantes como la confesión espontánea del imputado, la ausencia de antecedentes penales y su corta edad. Estas circunstancias fueron consideradas conforme a los artículos 40 y 41 del Código Penal, lo que permitió que la pena de prisión sea de cumplimiento condicional y no efectiva.
El reconocimiento de responsabilidad de Cabrera fue un factor clave para que se ponderara la confesión como atenuante, evitando sospechas sobre terceros y aliviando la carga procesal del caso. Asimismo, la fiscalía destacó la importancia de estos elementos para garantizar una sanción proporcional al hecho cometido.
Condiciones de la condena y medidas adicionales
Durante los tres años de condicionalidad, Cabrera deberá cumplir varias reglas de conducta: fijar domicilio en Urdinarrain sin poder mudarse sin autorización judicial, abstenerse del consumo de alcohol y estupefacientes, completar un curso de seguridad vial, y realizar doce horas mensuales de trabajo comunitario durante dos años en una institución de bien público.
Además, el tribunal ordenó el decomiso de la camioneta Toyota Hilux involucrada en el accidente. La inhabilitación para conducir vehículos motorizados por seis años busca prevenir nuevos riesgos viales y garantizar la seguridad pública en la jurisdicción. Esta resolución cierra un caso que conmocionó a la comunidad local y marca un precedente en materia de responsabilidad al volante en Entre Ríos.