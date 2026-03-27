Concordia: conductor giró en "U", provocó un choque y dejó a dos personas lesionadas

El conductor argumentó que realizó esa maniobra ya que desconocía las leyes de tránsito

Una situación de alta tensión se vivió este viernes por la tarde en Concordia, tras un accidente de tránsito registrado alrededor de las 19:00 en la intersección de la Avenida Eva Perón y calle Moulins, una de las zonas más transitadas de la ciudad.

El hecho fue protagonizado por un automóvil Peugeot y una motocicleta en la que circulaba una pareja de jóvenes, ambos de 26 años.

Según se pudo reconstruir en el lugar, el vehículo mayor se desplazaba en sentido sur-norte, mientras que la moto lo hacía en dirección contraria. Al llegar al cruce, el conductor del auto realizó un giro en “U”, una maniobra prohibida en avenidas de doble circulación, lo que provocó el impacto contra el rodado menor.

Debido a la brusquedad de la maniobra, los ocupantes de la motocicleta no lograron evitar la colisión e impactaron contra uno de los laterales del automóvil, publicó 7Páginas.

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Los jóvenes, identificados como Gimena Paiz y Lautaro Trinidad, fueron asistidos en el lugar por personal del servicio de emergencias 107 y luego trasladados al Hospital Delicia Concepción Masvernat.

De acuerdo a los primeros informes médicos, ambos presentaban lesiones leves, aunque permanecieron en observación para descartar posibles complicaciones.

La insólita explicación del conductor

El automovilista, oriundo de la provincia de Córdoba, dialogó brevemente con 7Páginas y aseguró que no advirtió la presencia de la motocicleta. Además, intentó justificar su accionar señalando que “no conocía las reglas de tránsito” del lugar, en referencia a la maniobra indebida que realizó.

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En el sitio trabajó personal de la Comisaría Cuarta, que llevó adelante las pericias correspondientes y organizó el tránsito, el cual se vio parcialmente interrumpido durante el operativo.