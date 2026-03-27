Mujer baleada en Paraná: dos mamás se enfrentaron por conflicto entre sus hijas

Mujer baleada en Paraná. Una violenta escena sacudió el mediodía de este viernes en la ciudad de Paraná. Cerca de las 13, una mujer fue herida con un arma de fuego en la intersección de calles Pedro Londero y Francia, en un episodio que generó conmoción y alarma entre los vecinos de la zona.

Una madre terminó desenfundando un arma de fuego en defensa de su hija, tras un conflicto entre dos menores, según explicó a Elonce Jorge Pérez, jefe de Operaciones de la Policía Departamental.

“Allí dos menores, vecinas entre ellas, comenzaron una discusión por un novio que tenían en común”, detalló Pérez. La situación llevó a que una de las adolescentes le contara a su madre lo sucedido, y esta decidió intervenir de manera agresiva hacia la madre de la otra menor.

“En esta circunstancia, la dueña de casa que estaba observando toda la situación salió con un arma de fuego en defensa de su hija y le efectuó unos disparos a la mujer que había hecho el reclamo”, señaló el jefe policial.

Una víctima fuera de peligro

La víctima recibió un disparo en el muslo de la pierna derecha, fue asistida de inmediato por personal de emergencias y trasladada al Hospital San Martín, donde se constató que se encuentra fuera de peligro y ya fue dada de alta médica.

Detención y medidas judiciales

La autora del ataque fue detenida en el lugar y quedó a disposición de la Justicia. “Sigue alojada en la unidad fiscal correspondiente por el delito de tentativa de homicidio”, indicó Pérez.

Sobre el futuro de la convivencia vecinal, el jefe policial afirmó: “La unidad fiscal tomará medidas cautelares para ambas partes y, en caso de desobediencia judicial, se actuará en consecuencia por parte de la policía”.

Una mujer fue baleada este mediodía en calle Pedro Londero

Respecto del arma, confirmó que “aún no ha sido hallada, pero estamos trabajando en su localización y secuestro”.

Prevención y tranquilidad para los vecinos

Pérez destacó que, pese a la violencia del hecho, la zona no debe alarmarse: “Estamos realizando prevención en el barrio, pero no es para alarmar; fue una situación muy puntual y particular que se dio”.