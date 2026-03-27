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Violento ataque en Paraná: una mujer fue baleada a plena luz del día y hay una detenida

Una violenta escena sacudió el mediodía de este viernes en la ciudad de Paraná. Una mujer fue baleada en plena vía pública y hay otra detenida.

27 de Marzo de 2026
Personal policial detuvo a la presunta autora del ataque.
Personal policial detuvo a la presunta autora del ataque. Foto: Archivo

Una violenta escena sacudió el mediodía de este viernes en la ciudad de Paraná. Una mujer fue baleada en plena vía pública y hay otra detenida.

Una violenta escena sacudió el mediodía de este viernes en la ciudad de Paraná. Cerca de las 13, una mujer fue herida con un arma de fuego en la intersección de calles Pedro Londero y Francia, en un episodio que generó conmoción y alarma entre los vecinos de la zona.

 

Según las primeras informaciones, la víctima recibió al menos un disparo, lo que motivó un despliegue policial y de emergencias en el lugar. Personal de salud actuó con celeridad para asistir a la mujer, quien fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín, según publicó Reporte1007.

Se constató que la mujer fue atendida y que se encuentra fuera de peligro, llevando tranquilidad a su entorno familiar.

 

Intervención policial y una detenida

En tanto, personal policial detuvo a la presunta autora del ataque en el mismo lugar del hecho, quedando a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió en pleno mediodía, en una zona transitada de Paraná.

Hipótesis y contexto del conflicto

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del ataque.

 

Según trascendió, la detenida habría buscado problemas con la hija de la mujer herida, ya que sería la actual pareja de su ex yerno, lo que podría haber desencadenado el conflicto que terminó en el violento desenlace.

Temas:

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