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Policiales Un ilícito que terminó siendo “anecdótico”

Hallaron abandonado a un auto robado en Paraná: el dueño lo había dejado con la llave puesta

Un vecino de Paraná denunció el robo de su automóvil Fiat Siena gris, del frente de su casa; y, de acuerdo al propio damnificado, el ilícito “terminó siendo una anécdota”. "Lo dejé servido”, contó al confesar que olvidó la llave puesta en el rodado.

27 de Marzo de 2026
Hallaron abandonado un auto robado en Paraná
Hallaron abandonado un auto robado en Paraná Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Un vecino de Paraná denunció el robo de su automóvil Fiat Siena gris, del frente de su casa; y, de acuerdo al propio damnificado, el ilícito “terminó siendo una anécdota”. "Lo dejé servido”, contó al confesar que olvidó la llave puesta en el rodado.

Un vecino de Paraná denunció el robo de su automóvil Fiat Siena gris, del frente de su casa, durante la noche del jueves. Finalmente, el vehículo fue hallado abandonado en inmediaciones a calles Camino de la Cuchilla Grande y M del Barco Centenera y, de acuerdo al propio damnificado, el ilícito “terminó siendo una anécdota”.

Hallaron abandonado un auto robado en Paran&aacute; (foto Elonce)
Hallaron abandonado un auto robado en Paraná (foto Elonce)

“Anoche me sustrajeron el auto de la puerta de mi casa y me di cuenta esta mañana. Pero lo encontró mi yerno, que vive a la vuelta; de casualidad, él iba a hacer un mandado a las 7.30 cuando halló el auto abandonado”, contó la víctima del robo a Elonce.

 

De acuerdo a lo que explicó, los ladrones chocaron el auto contra el cordón, reventaron la cubierta y lo dejaron abandonado.

Damnificado por el robo de su auto (foto Elonce)
Damnificado por el robo de su auto (foto Elonce)

“Espero que no haya pasado porque anduvieron bastante dando vueltas”, indicó el damnificado al dar cuenta que “el auto tenía el tanque casi lleno de combustible y hoy estaba con medio tanque”. “Pasearon bastante”, estimó.

 

Finalmente, el damnificado por el robo reveló por qué el hecho delictivo terminó siendo anecdótico: “Me fui a dormir y dejé la llave puesta. Lo dejé servido”, contó.

Hallaron abandonado un auto robado en Paran&aacute; (foto Elonce)
Hallaron abandonado un auto robado en Paraná (foto Elonce)

Temas:

Paraná auto robado inseguridad en Paraná hecho delictivo
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