Una persona resultó herida luego de que chocara su camioneta contra un poste de luz en el Acceso Norte

REDACCIÓN ELONCE
Por causas que tratan de esclarecerse, un conductor perdió el control de su camioneta y chocó contra un poste de luz en el Acceso Norte.
En el Acceso Norte, una persona resultó herida luego de que una camioneta Ford impactara contra un poste de luz en Avenida Circunvalación. El siniestro ocurrió durante la tarde de este viernes y generó preocupación entre los conductores que circulaban por la zona, ya que uno de los carriles debió ser interrumpido mientras trabajaban los equipos de emergencia.
Según informaron fuentes policiales, se trata de esclarecer el motivo del accidente, aunque en las primeras pericias se descartó la participación de terceros. Esto orienta la investigación hacia una posible falla mecánica o un error humano como desencadenante del impacto.
El conductor del vehículo sufrió “lesiones de consideración”, por lo que fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al hospital San Martín para una mejor atención médica. Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre su estado de salud.
Investigación en curso y operativo en la zona
En el Acceso Norte, personal policial y de tránsito trabajó intensamente para ordenar la circulación vehicular y garantizar la seguridad en el área afectada. El choque provocó demoras y desvíos temporales, especialmente en horarios de alta circulación.